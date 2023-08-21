К сожалению, политика половинчатых решений до сих пор приносила успех в Эстонии, и есть немалые шансы, что она будет приносить успех некоторым политикам и в будущем, если избиратели не остановят действия, разрушающие эстонскую страну, нацию и культуру.

Гражданство - это постоянные правовые отношения между лицом и государством, которые наделяют лицо правами и обязанностями, связанными с гражданством. Большое количество граждан Российской Федерации в Эстонской Республике в силу своих обязательств перед страной своего гражданства представляет серьезную угрозу безопасности Эстонии. Само уже только их присутствие здесь представляет собой угрозу безопасности, но, избирая кандидатов в органы местного самоуправления, они также получают право участвовать в формировании жизни и политики на местном уровне. Это троянский конь, который в какой-то момент очень болезненно нам отомстит.

В последние несколько недель мы обсуждали проблему в том ключе, что граждане Российской Федерации должны быть лишены избирательного права. Это неполное решение, поскольку помимо граждан Российской Федерации в Эстонии также проживает значительное количество лиц без гражданства. Таким образом, наряду с гражданами Российской Федерации, существуют десятки тысяч человек, большинство из которых имеют тот же язык, культуру и образ мышления, что и российские граждане. Существенной разницы между ними нет, кроме той, что граждане России также могут участвовать в выборах в органы власти Российской Федерации.