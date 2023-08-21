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МНЕНИЕ ⟩ Лишить избирательного права нужно не только граждан России, но и лиц без гражданства – раз и навсегда

, гражданин Эстонской Республики, эксперт в сфере безопасности
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Кулдар Кескюла.
Кулдар Кескюла. Фото: Erakogu
  • Право неграждан голосовать на местных выборах представляет собой угрозу безопасности
  • Проблема не только в гражданах России
  • Лишение права голоса должно быть окончательным, а не временным

С той же беззаботностью, с которой на протяжении десятилетий политики относились к необходимости укрепления обороноспособности Эстонской Республики, негражданам позволялось голосовать на выборах в органы местного самоуправления, пишет гражданин Эстонской Республики Кулдар Кескюла, имеющий опыт работы в сфере безопасности.

Большинство из этих людей - либо граждане Российской Федерации, либо лица без определенного гражданства, явно не разделяющие ценности, закрепленные в Конституции Эстонской Республики.

В последние несколько недель эта тема вновь стала очень заметной, но озвученных планов действий недостаточно, и не было предложено (или нет желания) решать проблему таким образом, чтобы право голоса и, следовательно, право принимать решения об организации местной жизни ясно сделались бы привилегией граждан.

Всерьез не рассматривается как проблема для безопаности то, что на уровне местных самоуправлений право принятия решений разделяется с людьми, которые, скорее всего, рассматривают всю Эстонскую Республику как провинцию Российской Федерации. В результате такой политики Таллинн превратился в крупный русскоязычный и пророссийский город, в котором редко можно услышать грамотный эстонский язык.

В течение 2022 года неоднократно поднималась тема права голоса на выборах, и даже была надежда, что что-то будет сделано для его ограничения. К сожалению, дальше политических разговоров дело не пошло, и незадолго до выборов в Рийгикогу в этом году эту тему уже не обсуждали.

В очередной раз вышла на первый план «прекрасная идея», согласно которой право голоса граждан РФ и Беларуси на выборах в органы местного самоуправления было бы приостановлено до окончания российско-украинской войны. Это не приводит ни к какому осмысленному решению в эстонской политике на местном уровне, где очень широкие права принятия решений предоставлены лицам, не имеющим гражданства Эстонской Республики и десятилетиями не делавшим ничего, чтобы продемонстрировать лояльность к Эстонской Республике.

К сожалению, политика половинчатых решений до сих пор приносила успех в Эстонии, и есть немалые шансы, что она будет приносить успех некоторым политикам и в будущем, если избиратели не остановят действия, разрушающие эстонскую страну, нацию и культуру.

Гражданство - это постоянные правовые отношения между лицом и государством, которые наделяют лицо правами и обязанностями, связанными с гражданством. Большое количество граждан Российской Федерации в Эстонской Республике в силу своих обязательств перед страной своего гражданства представляет серьезную угрозу безопасности Эстонии. Само уже только их присутствие здесь представляет собой угрозу безопасности, но, избирая кандидатов в органы местного самоуправления, они также получают право участвовать в формировании жизни и политики на местном уровне. Это троянский конь, который в какой-то момент очень болезненно нам отомстит.

В последние несколько недель мы обсуждали проблему в том ключе, что граждане Российской Федерации должны быть лишены избирательного права. Это неполное решение, поскольку помимо граждан Российской Федерации в Эстонии также проживает значительное количество лиц без гражданства. Таким образом, наряду с гражданами Российской Федерации, существуют десятки тысяч человек, большинство из которых имеют тот же язык, культуру и образ мышления, что и российские граждане. Существенной разницы между ними нет, кроме той, что граждане России также могут участвовать в выборах в органы власти Российской Федерации.

По какой логике эти лица без гражданства должны иметь равные с гражданами Эстонии права в принятии решений? За 32 года лица без гражданства не нашли воли идентифицировать себя с эстонским государством, народом, культурой и языком, а мы даем им право решать вопросы жизни и политики на местном уровне. Чем они заслужили это, если не считать того, что для некоторых политических партий они представляют из себя важную часть электората на выборах в органы местного самоуправления?

Нет разумного оправдания тому, почему негражданам предоставлено такое же право, как и гражданам Эстонии, участвовать в решении вопросов местной жизни в Эстонии. Право голоса неграждан на выборах в органы местного самоуправления обесценивает эстонское гражданство. При этом как раз ценность гражданства должна быть важна для каждого гражданина и избранных волей граждан законодательных и исполнительных органов.

Когда же звучат предложения ограничить избирательные права только граждан России, да и то только лишь до окончания российско-украинской войны, хотелось бы спросить, а что изменится после окончания войны? Станут ли граждане Российской Федерации меньшей угрозой безопасности после окончания войны, чем они были до или во время войны? Возможно, не станут. То же самое фактически относится и к тем самым лицам без гражданства, которые также являются преимущественно русскоязычными.

Вопрос не в нетерпимости к говорящим на других языках людям, а в том, почему необходимо позволить людям, которые не имеют никакого отношения к Эстонской Республике, кроме того факта, что они просто живут здесь, определять, какой будет жизнь Эстонии. Участие в выборах ведь оказывается их единственным действием, через которое они связывают себя с Эстонией. Эстонский язык, культура и гражданство явно не входят в число приоритетов этих людей.

Неграждане не должны иметь основания считать, что они обладают такими же правами, как и граждане страны. Да и в целом во всем мире в целом по праву голосовать проходит одно из главных различий в статусе между гражданами и негражданами. Нет нужды начинать размахивать флагом верховенства права при разговорах о лишении права голоса неграждан в Эстонии, потому что право голоса неграждан не имеет ничего общего с верховенством закона. Верховенство права не означает, что лица, находящиеся в стране, имеют одинаковые права и обязанности независимо от их гражданства.

Распространение прав граждан на неграждан несправедливо и неправильно по отношению к гражданам, и поэтому неграждане должны быть немедленно лишены избирательных прав. Это должно быть сделано повсеместно и единообразно, чтобы право голоса снова стало и навсегда оставалось бы только привилегией граждан.

До сих пор говорилось, что препятствия к отмене избирательного права неграждан находятся в законодательном поле. Неужели у нас не хватает политической воли для внесения необходимых изменений? Конечно, лишение неграждан права голоса на следующих выборах в органы местного самоуправления окажет сильное влияние на позиции некоторых политических партий, и именно это многое объясняет. Для них важно оставаться у власти, а не развивать эстонское гоусдарство, народ, язык и культуру, как это предусмотрено нашей действующей конституцией.

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