Эстонский союз городов и волостей не согласовал законопроект об автоналоге

Зонтичная организация местных самоуправлений Эстонский союз городов и волостей (ELVL) не согласовала намерение разработки законопроекта о налоге на моторные транспортные средства.
ELVL считает, что этот налог станет наказанием преимущественно для людей, которые приняли решение жить вне городов, поддерживают жизнь в сельских регионах и деревнях и тем самым вносят вклад в безопасность Эстонии.
По мнению ELVL, налог на моторные транспортные средства в представленной форме не достигнет своей цели, использование потенциальных денежных поступлений является неопределенным, кроме того, дополнительный налог ухудшил бы экономическое положение и быт проживающих в сельских регионах людей. Это в свою очередь существенно отразится на конкурентоспособности сельскохозяйственных и других региональных производителей, поднимет цены на все услуги и будет содействовать оттоку людей из сельских регионов.