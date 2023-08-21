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Эстонский союз городов и волостей не согласовал законопроект об автоналоге

BNS
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Согласно плану, налог на автомобили принесет в государственный бюджет 120 млн евро.
Согласно плану, налог на автомобили принесет в государственный бюджет 120 млн евро. Фото: Liis Treimann

Зонтичная организация местных самоуправлений Эстонский союз городов и волостей (ELVL) не согласовала намерение разработки законопроекта о налоге на моторные транспортные средства.

ELVL считает, что этот налог станет наказанием преимущественно для людей, которые приняли решение жить вне городов, поддерживают жизнь в сельских регионах и деревнях и тем самым вносят вклад в безопасность Эстонии.

По мнению ELVL, налог на моторные транспортные средства в представленной форме не достигнет своей цели, использование потенциальных денежных поступлений является неопределенным, кроме того, дополнительный налог ухудшил бы экономическое положение и быт проживающих в сельских регионах людей. Это в свою очередь существенно отразится на конкурентоспособности сельскохозяйственных и других региональных производителей, поднимет цены на все услуги и будет содействовать оттоку людей из сельских регионов.

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