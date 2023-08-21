Эстонский союз городов и волостей не согласовал законопроект об автоналоге

ELVL считает, что этот налог станет наказанием преимущественно для людей, которые приняли решение жить вне городов, поддерживают жизнь в сельских регионах и деревнях и тем самым вносят вклад в безопасность Эстонии.

По мнению ELVL, налог на моторные транспортные средства в представленной форме не достигнет своей цели, использование потенциальных денежных поступлений является неопределенным, кроме того, дополнительный налог ухудшил бы экономическое положение и быт проживающих в сельских регионах людей. Это в свою очередь существенно отразится на конкурентоспособности сельскохозяйственных и других региональных производителей, поднимет цены на все услуги и будет содействовать оттоку людей из сельских регионов.