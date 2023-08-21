Британская медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный приговор без права на помилование

Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D. В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.

Также детально судья остановился на каждом случае гибели и нанесения тяжкого вреда здоровью всех младенцев.

В чем виновна медсестра Летби

Кроме семи доказанных убийств, в ходе суда над Летби была также доказана ее вина в покушении на жизни еще шестерых младенцев.

Еще по шести эпизодам, рассматривавшимся на процессе, присяжные не смогли вынести вердикт.

Люси Летби убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некотрые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве.

Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

«Люси Летби, никакой приговор не компенсирует той мучительной агонии, которую мы пережили в результате твоих деяний», - сказала до оглашения вердикта мать младенца С (так он фигурирует в материалах дела), убитого медсестрой.