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Британская медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный приговор без права на помилование

BBC News Русская служба
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BBC
Момент ареста Люси Летби.
Момент ареста Люси Летби. Фото: Getty Images

Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.

Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

В британской системе есть два вида пожизненного приговора.

Один (life sentence) предусматривает право осужденного на досрочное освобождение. В ходе оглашения судья сразу определяет срок, который человек проведет в заключении, прежде чем получит право на апелляцию.

Второй тип (life order) назначается в случае чрезвычайного по тяжести и общественному ущербу преступления, чаще всего – за серийные убийства. Осужденный не имеет право на досрочное освобождение или помилование, произойти это может только в исключительных обстоятельствах.

Адвокаты Летби еще до оглашения вердикта говорили, что в данном деле не было никакой возможности искать какие-либо смягчающие обстоятельства и рассчитывать на снисхождение присяжных.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал ее отказ посмотреть в глаза родным своих жертв постыдной трусостью. Он пообещал, что правительство внесет поправки в законодательство, которые обяжут осужденных присутствовать при приговорах.

Между тем судья Джастис Госс зачитывал свое обращение к осужденной в первом лице, как если бы она присутствовала в зале суда.

«Жизни новорожденных младенцев оборвались, едва начавшись, а жизни их родных навсегда разрушены. Мотивы твоих деяний, известны тебе одной», - сказал судья Госс.

Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D. В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.

Также детально судья остановился на каждом случае гибели и нанесения тяжкого вреда здоровью всех младенцев.

В чем виновна медсестра Летби

Кроме семи доказанных убийств, в ходе суда над Летби была также доказана ее вина в покушении на жизни еще шестерых младенцев.

Еще по шести эпизодам, рассматривавшимся на процессе, присяжные не смогли вынести вердикт.

Люси Летби убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некотрые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве.

Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

«Люси Летби, никакой приговор не компенсирует той мучительной агонии, которую мы пережили в результате твоих деяний», - сказала до оглашения вердикта мать младенца С (так он фигурирует в материалах дела), убитого медсестрой.

В ожидании приговора адвокаты обнародовали заявление родителей двойняшек –  младенцев А и В, первый из которых был убит.

По их словам, второго ребенка спасло лишь то, что после трагической и необъяснимой смерти первого семья настояла, чтобы возле кроватки В постоянно дежурил член семьи.

Утром понедельника судья и все собравшиеся в зале суда заслушали целый ряд свидетельств и признаний родителей детей, ставших жертвами Летби.

Некоторые признаются, что ненависть к медсестре стала для них такой же разрушительной, как и потеря ребенка.

Пожизненное заключение в Британии

В Великобритании пожизненное заключение начали применять с 1983 года. В течение почти 20 лет такой приговор мог выносить только министр внутренних дел страны, но в 2002 году право принимать решение было передано судьям.

Первой женщиной в Британии, получившей пожизненный приговор, в 1990 году стала Майра Хиндли. Она была осуждена за убийство и умерла в заключении в 2022-м.

Две другие – Роуз Уэст и Джоанн Деннехи - по-прежнему отбывают срок.

Уэст приговорили в 1995 году, на ее счету 10 убийств, совершенных вместе с ее мужем Фредом Уэстом.

Деннехи осудили в 2014-м за убийства трех мужчин, тела которых она сбросила в канаву в пригороде Питерборо.

Среди других пожизненно осужденных:

  • Бывший офицер британской полиции Уэйн Казенс, который в 2021 году похитил шедшую по улице Сару Эверард и позднее убил ее.
  • Томас Мэйр и Али Харби Али, убившие депутатов парламента Джо Кокса и сэра Дэвида Амесса соответственно.
  • Луи Де Соуза, убивший офицера столичной полиции сержанта Мата Ратана.
BBC
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