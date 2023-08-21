В Палдиски спасли упавшую с обрыва собаку

Рано утром в воскресенье спасатели получили вызов из Палдиски, где в помощи нуждалась собака, упавшая с обрыва.
20.08 в 04.33 спасатели получили вызов в Палдиски на Маяка теэ, где полиция обнаружила пропавшую ранее собаку – животное упало с обрыва. Полицейский патруль обратился за помощью к спасателям Палдиски, чтобы поднять собаку наверх.
Спасатели увидели, что собака сидит на камнях на берегу под утесом Пакри. Вероятно, собака, упала в воду и поплыла к берегу. Было решено, что из порта спустят на воду лодку и таким образом доберутся до пса. Спасатели так и поступили, поймали собаку и передали владельцу.