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Пеэтер Олеск идет медальным курсом на чемпионате мира в Баку

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Пеэтер Олеск.
Пеэтер Олеск. Фото: Madis Veltman

На чемпионате мира по пулевой стрельбе в Баку после первого дня соревнований в стрельбе из скоростного пистолета эстонский спортсмен Пеэтер Олеск захватил лидерство.

В 8-секундной серии выстрелов Олеск набрал 98 очков, в 6-секундной - 99,  и в 4-секундной - 98.

Общий результат Олеска - 295 очков. Такую же сумму набрал и Адарш Сингх из Индии. Пока они делят первое и второе места. Завтра состоится вторая часть соревнований в этом виде.

Еще один эстонский спортсмен Фред Раука набрал сегодня 277 очков и занимает после первого дня соревнований 64-е место.

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