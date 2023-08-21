Пеэтер Олеск идет медальным курсом на чемпионате мира в Баку

В 8-секундной серии выстрелов Олеск набрал 98 очков, в 6-секундной - 99, и в 4-секундной - 98.

Общий результат Олеска - 295 очков. Такую же сумму набрал и Адарш Сингх из Индии. Пока они делят первое и второе места. Завтра состоится вторая часть соревнований в этом виде.