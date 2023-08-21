Кризисный план: из-за ночного сбоя в Центре тревоги звонки обрабатывали на бумаге

Кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас сообщил, что звонки на номер экстренной помощи поступали, но поскольку основная программа обработки экстренных вызовов не работала, все центры были вынуждены обрабатывать экстренные вызовы на бумаге и вручную.

«По этой причине передача информации и оповещение оперативных ресурсов заняли больше времени, чем обычно, что могло привести к увеличению времени ожидания ответа на вызовы в некоторых случаях, - заявили Муракас и пояснил, что вместо обычных 5-6 секунд, моментами время ожидания достигало 30 секунд. - Нам известен и случай, когда человек ждал своей очереди несколько минут».