В дальнейшем будет еще сложнее, заявил украинский офицер, участвовавший в прорыве первой линии обороны российской армии на южном фронте украинской войны.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинский офицер после атаки: русские держали свиней и кур в окопах
«Это как в компьютерной игре. Каждый следующий уровень сложнее, – сказал Postimees заместитель командира одного из батальонов 128-й бригады капитан Ринат (34). – Еще сложнее, намного сложнее [продвигаться вперед]. Пока мы прорвались [сквозь первую линию], они поняли и окопались еще сильнее. У них было время».