POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинский офицер после атаки: русские держали свиней и кур в окопах

«Это как в компьютерной игре. Каждый следующий уровень сложнее, – сказал Postimees заместитель командира одного из батальонов 128-й бригады капитан Ринат (34). – Еще сложнее, намного сложнее [продвигаться вперед]. Пока мы прорвались [сквозь первую линию], они поняли и окопались еще сильнее. У них было время».

Бригада Территориальной Обороны (в нашем понимании – Кайтселийта – прим. ред.), где воюет Ринат, с самого начала была задействована в наступлении на южном фронте. Батальон Рината сражался в направлении Бердянска, на стыке Донецкой и Запорожской областей. В конце июня его бригада освободила населенный пункт Ровнополь. В настоящее время бригада выведена в тыл фронта для пополнения. Почтальон разговаривал с Ринатом во время учений отряда.