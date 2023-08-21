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В Германии полиция задержала гражданина Эстонии, который незаконно ввозил в страну сирийцев

Андрес Эйнманн
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Гражданин Эстонии пытался переправить сирийцев из Польши в Германию, один из них забрался в багажник автомобиля.
Гражданин Эстонии пытался переправить сирийцев из Польши в Германию, один из них забрался в багажник автомобиля. Фото: Saksa politsei

На прошлой неделе немецкие полицейские арестовали гражданина Эстонии, который пытался нелегально перевезти на автомобиле в Германию из Польши трех сирийцев.

На прошлой неделе во вторник вечером полиция остановила автомобиль из Польши для досмотра недалеко от города Франкфурт-на-Одере. За рулем Audi A4 с польскими номерами находился 27-летний гражданин Эстонии, сообщила полиция Франкфурта-на-Одере.

Помимо водителя в машине находилось еще трое граждан Сирии, один из них лежал в багажнике. Ни у одного из мужчин в возрасте от 37 до 41 года не было необходимых документов для легального въезда в Германию. Водитель автомобиля предъявил действующий паспорт и водительское удостоверение.

Полиция арестовала мужчину и предъявила ему подозрение в контрабанде людей.

Находившимся в машине сирийцам полицейские предъявили подозрение в нелегальном въезде в Германию. После выполнения процессуальных действий полицейские доставили сирийцев в центр первичного приема в Бранденбурге.

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