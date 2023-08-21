В Германии полиция задержала гражданина Эстонии, который незаконно ввозил в страну сирийцев

На прошлой неделе во вторник вечером полиция остановила автомобиль из Польши для досмотра недалеко от города Франкфурт-на-Одере. За рулем Audi A4 с польскими номерами находился 27-летний гражданин Эстонии, сообщила полиция Франкфурта-на-Одере.

Помимо водителя в машине находилось еще трое граждан Сирии, один из них лежал в багажнике. Ни у одного из мужчин в возрасте от 37 до 41 года не было необходимых документов для легального въезда в Германию. Водитель автомобиля предъявил действующий паспорт и водительское удостоверение.