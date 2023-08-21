Финляндия вскоре может запретить нацистскую и советскую символику

Финское государственное руководство обдумывает возможность законодательно запретить использование свастики.

Депутат Цюскович заявляет, что внес это предложение в правительственный доклад, включающий в себя меры по продвижению равноправия и искоренению дискриминации.

Согласно полученной YLE информации, вопрос обсуждался в рабочей группе парламента на стадии подготовки и сейчас находится на рассмотрении. Между членами правительственных фракций пока нет единодушия в этом вопросе.

Использование свастики как нацистского символа официально запрещено во многих европейских странах, например, в Германии. Свастику тесно связывают в том числе с Холокостом и уничтожением других меньшинств во время Второй мировой войны.

Цюскович заявляет, что, помимо свастики, он также предложил запретить использовать советскую эмблему «Серп и молот», поскольку под флагом СССР с этой символикой также были уничтожены миллионы невинных людей.