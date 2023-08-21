Финляндия вскоре может запретить нацистскую и советскую символику

В Финляндии депутат от Коалиционной партии Бен Цюскович сообщает, что предложил парламенту запретить использование нацистских и советских символов как способствующих дискриминации и разжиганию ненависти, передает YLE.
Финское государственное руководство обдумывает возможность законодательно запретить использование свастики.
Депутат Цюскович заявляет, что внес это предложение в правительственный доклад, включающий в себя меры по продвижению равноправия и искоренению дискриминации.
Согласно полученной YLE информации, вопрос обсуждался в рабочей группе парламента на стадии подготовки и сейчас находится на рассмотрении. Между членами правительственных фракций пока нет единодушия в этом вопросе.
Использование свастики как нацистского символа официально запрещено во многих европейских странах, например, в Германии. Свастику тесно связывают в том числе с Холокостом и уничтожением других меньшинств во время Второй мировой войны.
Цюскович заявляет, что, помимо свастики, он также предложил запретить использовать советскую эмблему «Серп и молот», поскольку под флагом СССР с этой символикой также были уничтожены миллионы невинных людей.
Правительство взялось за работу над докладом, чтобы найти общий язык в вопросе искоренения расизма и дискриминации в обществе. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пока не раскрывает конкретные меры, указанные в докладе. Известно лишь, что парламент рассмотрит доклад на заседании в сентябре и проголосует за представленные в нем предложения.