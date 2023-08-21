«Новости в 7» за 21 августа: экс-премьеры оценили работу правительства Каи Каллас, автомобильные воры активизировались, как прошел Певческий пикник в Нарве и месячник альтернативного уличного искусства в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Кая Каллас сегодня устроила прием для бывших премьер-министров эстонского правительства. Какие вопросы обсуждали на встрече и что лидеры прошлых лет думают об инициативах и планах нынешней коалиции?

- Местные события: Министерство обороны выкупило первый участок для расширения полигона Нурсипалу; на столичном аэродроме пройдут масштабные учения спасателей

- 90-е вернулись?! Столичные автовладельцы вновь столкнулись с казалось бы давно забытым способом автоугонов и воровства деталей машин и ценных вещей из салонов. Как защититься от злоумышленников, разбиралась наша корреспондент

- В Нарве в честь Дня восстановления независимости Эстонии прошел первый Певческий пикник с участием хоровых коллективов и певца Уку Сувисте. Побывала на празднике и наша съёмочная группа

- С миру по нитке: в Париже отменили плавание на триатлоне из-за бактерии в Сене, Испания в огне: подозреваются поджоги и почему двум женщинам, которые содержат 70 кошек, нравится житть в таком «аду»?

- Целый месяц в столице будут проходить необычные яркие уличные перфомансы и спектакли в рамках фестиваля альтернативного и экспериментального искусства «Tallinn Fringe 2023». С искусством шпагоглотателей и других артистов знакомилась наша корреспондент