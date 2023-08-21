Более 300 эстонских компаний до сих пор экспортируют товары в Россию

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2019 году около тысячи эстонских компаний поставляли товары из Эстонии в Россию. После 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, а Евросоюз начал вводить санкции в отношении различных групп товаров, экспорт в Россию значительно сократился.

«Если сравнивать первое полугодие этого года с объемами 2019 года, то сейчас всего 300+ компаний отправляют товары в Россию, а количество подаваемых таможенных деклараций также сократилось почти на 50 процентов», - сказал Рауам.