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Более 300 эстонских компаний до сих пор экспортируют товары в Россию

rus.postimees.ee
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Граница Эстонии и России в Нарве.
Граница Эстонии и России в Нарве. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Экспорт эстонских компаний в Россию значительно сократился по сравнению с 2019 годом, но в Эстонии все еще есть предприятия, которые продолжают вести дела с Россией, пишет Rus.ERR.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2019 году около тысячи эстонских компаний поставляли товары из Эстонии в Россию. После 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, а Евросоюз начал вводить санкции в отношении различных групп товаров, экспорт в Россию значительно сократился.

«Если сравнивать первое полугодие этого года с объемами 2019 года, то сейчас всего 300+ компаний отправляют товары в Россию, а количество подаваемых таможенных деклараций также сократилось почти на 50 процентов», - сказал Рауам.

Эти 300 компаний зарегистрированы в Эстонском коммерческом регистре, и в таможенных декларациях этих компаний в качестве отправителя указывается компания эстонского происхождения.

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