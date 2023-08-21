«Отечество» проведет митинг против автоналога

«Летом я вместе с другими членами партии беседовал с людьми по всей Эстонии и воля народа звучит четко: автомобильный налог нужно притормозить! Всего подписи против планируемого налога поставило более 70 000 избирателей, их голос должен донестись и до осуществляющего леволиберальный переворот правительства», - сказал Урмас Рейнсалу.