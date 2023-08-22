«Спрос на краденое растет»: перекрыты цифры прошлого года, нехватка ресурсов в полиции дает о себе знать

– Это сопутствует росту числа краж. Полиция акцентирует свое внимание не на поиске краденого, а на установлении личности преступника. Это занимает время и ресурсы. В марте никто не скрывал, что человеческие ресурсы в полиции ограничены, не хватает следователей. Скрупулезное расследование каждого уголовного дела становится невозможным.

– Куда сбывают украденные велосипеды? Сколько на этом можно заработать?

– Есть скупщики краденных вещей, которые продают ворованное не только в Эстонии, но и за рубежом, чтобы меньше наследить. Ближайший рынок сбыта – Латвия.

– Что чаще всего воруют в магазинах?

– То, что проще всего сбыть. Большинство воров – это люди с зависимостью, которые таким образом пытаются раздобыть деньги на алкоголь или наркотические вещества.

– Может ли за ростом магазинных краж стоять рост числа наркоманов и алкоголиков?

– Такой статистики у меня нет. Очевидно, что людей с зависимостью нужно лечить. Как показывает практика, тюрьма не освобождает их от зависимости, на свободе они опять возвращаются к старым привычкам.

– Много ли среди магазинных воров малоимущих людей, которым просто нечего есть и они идут на кражу продуктов?

– Таких случаев очень мало.

– Есть ли решения у проблемы магазинных краж?