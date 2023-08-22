Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Спрос на краденое растет»: перекрыты цифры прошлого года, нехватка ресурсов в полиции дает о себе знать

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Полиция обеспокоена ростом магазинных краж
  • Население не гнушается покупать ворованное
  • Квартирных краж и автоугонов стало меньше

Активность воров нарастает. Объемы магазинных краж бьют рекорды. Часто воруют и велосипеды. Сказываются последствия роста цен и пассивность полиции в поиске украденного? Снижается ли число квартирных краж?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничеством и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин.

Выдержки из беседы:

– Чем объясняется резкий рост магазинных и велосипедных краж в первом полугодии?

– Приведу более свежую статистику. В минувшем году в Эстонии было зарегистрировано 4400 краж. На конец августа 2023 года уже зафиксировано 3805 краж. За восемь месяцев текущего года почти перекрыты прошлогодние показатели. Очевидно, что к концу года краж будет зарегистрировано значительно больше, чем в 2022 году.

Что касается велосипедов, то в среднем фиксируется 600–700 краж в год. Например, в минувшем году украли 754 велосипеда, на данный момент – 646, но год еще не закончился.

Причин роста краж несколько. Велосипеды – это сезонные кражи. За ростом числа магазинных краж стоят экономические причины. Люди ищут возможность приобрести товар подешевле. Во-вторых, на кражу человека нередко толкает наркотическая или алкогольная зависимость. Третья причина – весенняя смена приоритетов в работе полиции (поиск украденных велосипедов и автомобилей старше 5 лет больше не приоритетприм. ред.).

– Вы имеете в виду, что относительно мелкие кражи фактически не расследуются из-за нехватки ресурсов в полиции?

– Именно так.

– Мы пожинаем плоды смены приоритетов в полиции?

– На рост числа краж всё влияет в совокупности.

– Осознание ворами того, что украденное больше не ищут, их подстегивает? Сказывается пассивность полиции в поиске украденного?

– Это сопутствует росту числа краж. Полиция акцентирует свое внимание не на поиске краденого, а на установлении личности преступника. Это занимает время и ресурсы. В марте никто не скрывал, что человеческие ресурсы в полиции ограничены, не хватает следователей. Скрупулезное расследование каждого уголовного дела становится невозможным.

– Куда сбывают украденные велосипеды? Сколько на этом можно заработать?

– Есть скупщики краденных вещей, которые продают ворованное не только в Эстонии, но и за рубежом, чтобы меньше наследить. Ближайший рынок сбыта – Латвия.

– Что чаще всего воруют в магазинах?

– То, что проще всего сбыть. Большинство воров – это люди с зависимостью, которые таким образом пытаются раздобыть деньги на алкоголь или наркотические вещества.

– Может ли за ростом магазинных краж стоять рост числа наркоманов и алкоголиков?

– Такой статистики у меня нет. Очевидно, что людей с зависимостью нужно лечить. Как показывает практика, тюрьма не освобождает их от зависимости, на свободе они опять возвращаются к старым привычкам.

– Много ли среди магазинных воров малоимущих людей, которым просто нечего есть и они идут на кражу продуктов?

– Таких случаев очень мало.

– Есть ли решения у проблемы магазинных краж?

– Одно из решений мы видим в том, чтобы охранные предприятия, которые знают магазинных воров в лицо, занимались профилактикой преступлений. Можно было бы уже при входе этих лиц в магазин предупреждать их, что они находятся под повышенным контролем.

– У охранников есть такие полномочия? Предупреждать, не поймав вора за руку?

– Если такой человек уже неоднократно был пойман в этом магазине за руку, то его обязаны предупредить.

– Действительно ли в статистике квартирных краж наблюдается положительная динамика? Квартирных воров удалось обуздать?

– Тут есть положительные сдвиги. В среднем в Эстонии происходит 500 квартирных краж в год. В этом году за восемь месяцев – 314. В Харьюмаа в 2021 году произошло 230 краж, в 2022 году – 212, за восемь месяцев 2023 года – 98 краж.

Квартирные кражи – тоже преступление против имущества, как и в случае магазинных краж, но они являются приоритетным направлением для полиции, поскольку нарушается право на неприкосновенность жилища. Проникновение в жилое помещение – отягчающее обстоятельство. Как правило, такие кражи совершаются умышленно. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы человек мог себя чувствовать защищенным в своем доме.

– И имеете результат – позитивные сдвиги в статистике. Преступники тоже понимают, что для полиции в приоритете, а что нет…

– На раскрытие квартирных краж был выделен ресурс, позволивший создать систему, которая работает и дает результат.

– Положительная динамика наметилась и в статистике по кражам автомобилей класса люкс?

– Речь идет о новых (моложе 5 лет) автомобилях и машинах класса люкс. Кражи таких авто находятся под повышенным вниманием полиции. За восемь месяцев в Харьюмаа совершены только две такие кражи, оба автомобиля были найдены, преступники установлены.

В минувшем году в Эстонии произошло 213 автомобильных краж (новые и старые автомобили), в этом году – всего 140. Совершают такие кражи чаще всего профессиональные автоворы из Литвы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Эстонию захлестнула волна краж? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: Эстонию захлестнула волна краж? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Eero Vabamägi
  • Чем объясняется резкий рост вело- и магазинных краж?
  • С какой целью крадут велосипеды? Куда их сбывают? 
  • Почему мелкие кражи почти не расследуются?
  • Ситуация вышла из-под контроля?
  • О чем говорят участившиеся магазинные кражи?
  • Вследствие чего обострилась проблема?
  • Удалось ли обуздать квартирных воров?
  • Статистика в данной сфере улучшилась?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх