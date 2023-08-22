«Спрос на краденое растет»: перекрыты цифры прошлого года, нехватка ресурсов в полиции дает о себе знать

– Это сопутствует росту числа краж. Полиция акцентирует свое внимание не на поиске краденого, а на установлении личности преступника. Это занимает время и ресурсы. В марте никто не скрывал, что человеческие ресурсы в полиции ограничены, не хватает следователей. Скрупулезное расследование каждого уголовного дела становится невозможным.
– Куда сбывают украденные велосипеды? Сколько на этом можно заработать?
– Есть скупщики краденных вещей, которые продают ворованное не только в Эстонии, но и за рубежом, чтобы меньше наследить. Ближайший рынок сбыта – Латвия.
– Что чаще всего воруют в магазинах?
– То, что проще всего сбыть. Большинство воров – это люди с зависимостью, которые таким образом пытаются раздобыть деньги на алкоголь или наркотические вещества.
– Может ли за ростом магазинных краж стоять рост числа наркоманов и алкоголиков?
– Такой статистики у меня нет. Очевидно, что людей с зависимостью нужно лечить. Как показывает практика, тюрьма не освобождает их от зависимости, на свободе они опять возвращаются к старым привычкам.
– Много ли среди магазинных воров малоимущих людей, которым просто нечего есть и они идут на кражу продуктов?
– Таких случаев очень мало.
– Есть ли решения у проблемы магазинных краж?
– Одно из решений мы видим в том, чтобы охранные предприятия, которые знают магазинных воров в лицо, занимались профилактикой преступлений. Можно было бы уже при входе этих лиц в магазин предупреждать их, что они находятся под повышенным контролем.