Студия Postimees: Эстонию захлестнула волна краж?

Активность воров нарастает. Объемы вело- и магазинных краж бьют рекорды. Последствия роста цен и пассивность в поиске украденного дают о себе знать? Почему при этом снижается число квартирных краж?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничеством и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин. Смотрите беседу в 14:00!
- Чем объясняется резкий рост вело- и магазинных краж?
- С какой целью крадут велосипеды? Куда их сбывают?
- Почему мелкие кражи почти не расследуются?
- Ситуация вышла из-под контроля?
- О чем говорят участившиеся магазинные кражи?
- Вследствие чего обострилась проблема?
- Удалось ли обуздать квартирных воров?
- Статистика в данной сфере улучшилась?