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Студия Postimees: Эстонию захлестнула волна краж?

14:00 комментарий полиции
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Активность воров нарастает. Объемы вело- и магазинных краж бьют рекорды. Последствия роста цен и пассивность в поиске украденного дают о себе знать? Почему при этом снижается число квартирных краж?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничеством и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин. Смотрите беседу в 14:00!

  • Чем объясняется резкий рост вело- и магазинных краж?
  • С какой целью крадут велосипеды? Куда их сбывают? 
  • Почему мелкие кражи почти не расследуются?
  • Ситуация вышла из-под контроля?
  • О чем говорят участившиеся магазинные кражи?
  • Вследствие чего обострилась проблема?
  • Удалось ли обуздать квартирных воров?
  • Статистика в данной сфере улучшилась?
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