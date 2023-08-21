«Проект»: жена главы МЧС причастна к вывозу украинских детей

Среди депортированных таким маршрутом были дети-сироты. По словам директора Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка Херсонской области Владимира Сагайдака, вывоз детей был насильственном. «Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мы понимали, что это рано или поздно случится. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ - соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа», - рассказывал он.

Кроме того, центр Мильской мог быть причастен к вывозу детей из лагеря украинских беженцев «Ромашка» в Ростовской области, пишет «Проект». На одном из фотоотчетов Мильской о поездке туда издание опознало 25 детей, большая часть которых была вывезена из донецкого дошкольного детского дома №1. Многие из этих детей теперь распределены по России.

Мильской и ее семье принадлежат шикарные дома на Рублевке

Внебрачный сын Мильской Андрей Ковальчук владеет земельным участком на Рублевке в коттеджном поселке «Горки-2», в километре от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, выяснил «Проект». Издание оценивает эту недвижимость в 100 млн рублей.