Департамент полиции и погранохраны приостановит выдачу паспортов в срочном порядке

Ходатайствовать о получении срочного паспорта можно в пунктах самообслуживания PPA до раннего утра пятницы и в пунктах обслуживания до полудня пятницы. Работы по техническому обслуживанию продлятся с пятницы до среды следующей недели (25.08-30.08), и после их окончания возможность оформления ускоренных паспортов возобновится.

«Для большей части людей, ходатайствующих о документах, работы по техническому обслуживания останутся незаметными, но, к сожалению, для тех, кто в это время захочет получить свой документ в ускоренном порядке, техническое обслуживание может вызвать неудобства. Обычно в день поступает пара десятков ходатайств о выдаче паспорта в срочном порядке, этих людей мы просим обязательно подать ходатайство о выдаче документ не позже четверга текущей недели. Тогда можно быть уверенным, что мы успеем его напечатать до начала технического обслуживания", – пояснила старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Работы по техническому обслуживанию затронут лишь выдачу паспортов и не повлияют на подачу ходатайств и сроки выдачи других документов.

По словам старшего комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, используемое для печати паспортов оборудование регулярно проходит техническое обслуживание.

«Для большей части людей, ходатайствующих о документах, работы по техническому обслуживания останутся незаметными, но, к сожалению, те, кто захочет получить свой документ в ускоренном порядке в период проведение технического обслуживания, могут столкнуться с некоторыми неудобствами. Обычно в день поступает пара десятков ходатайств о выдаче паспорта в срочном порядке, этих людей мы просим обязательно подать ходатайство о выдаче документ не позже четверга текущей недели. Тогда можно быть уверенным, что мы успеем его напечатать до начала проведения технического обслуживания», – пояснила Абрам.

Это касается только выдачи паспортов и не влияет на подачу заявлений на получение других документов и сроки их получения.