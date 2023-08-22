Бюро Департамента соцстрахования в Таллинне не будет работать несколько дней

Руководитель службы по работе с клиентами Департамента социального страхования Лийс Меси добавляет, что если обычно отделения были закрыты в последнюю пятницу каждого месяца с целью обучения сотрудников, то в этот раз в порядке исключения таллиннское бюро на ул. Эндла, 8 будет работать и 25 августа.