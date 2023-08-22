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Бюро Департамента соцстрахования в Таллинне не будет работать несколько дней

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

1 сентября таллиннское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования откроется по адресу Палдиское шоссе, 80. В связи с переездом бюро на улице Эндла, 8 будет закрыто в период с 28 по 31 августа.

Руководитель службы по работе с клиентами Департамента социального страхования Лийс Меси добавляет, что если обычно отделения были закрыты в последнюю пятницу каждого месяца с целью обучения сотрудников, то в этот раз в порядке исключения таллиннское бюро на ул. Эндла, 8 будет работать и 25 августа.

Консультации и помощь клиенты смогут получить по электронным каналам и инфотелефону департамента. С вопросами можно обращаться по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee или по номеру 612 1360. Многие операции можно с удобством осуществить и в среде самообслуживания.

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