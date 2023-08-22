Критически важный сезон охоты: на дикого кабана нужно охотиться как можно больше

Эстонское общество охотников и Департамент сельского хозяйства и продовольствия выступили с совместным обращением, в котором просят все охотничьи ассоциации и охотников как можно больше охотиться на диких кабанов. Каждый застреленный кабан снижает число контактов между особями и помогает предотвратить попадание вируса на свиноводческие фермы.
Согласно совместному заявлению двух учреждений, чем меньше количество диких кабанов, тем меньше вероятность контакта между стадами и отдельными особями и распространения вируса, а это, в свою очередь, значительно снижает риск заражения поросят африканской чумой свиней.
Эстонское общество охотников и Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) уже в первые годы распространения чумы свиней подписали договор о сотрудничестве, в результате которого охотники обязались информировать ближайшее отделение PTA о убитых кабанах.
У убитого кабана также берутся пробы и тушу добытого кабана, давшего положительный лабораторный ответ на вирурс, утилизируют. Предписанные требования безопасности строго соблюдаются.
Существует очень эффективная мера по ограничению распространения вируса у диких кабанов: сокращение их численности. Поэтому в сезон охоты на кабанов следует как можно больше охотиться по всей Эстонии.
Профилактическая охота на животных значительно более целесообразна с точки зрения использования охотничьего ресурса, чем последующая борьба с вирусом уже на фермах.
Эстонское общество охотников также поместило на карты местоположения свиноводческих ферм с областями риска. При организации охоты важно учитывать расположение свиноводческих хозяйств и направлять охоту в зоны риска.
Президент общества Маргус Пууст после того, как вирус достиг двух свиноферм в Южной Эстонии, обратился к министру региональных дел и сельского хозяйства с предложениями охотников о том, как еще больше улучшить охоту на диких кабанов, чтобы контролировать вирус. Президент просит, среди прочего, ввести использование ночного прицела и найти способ урегулировать правила торговли дичью.