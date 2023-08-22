Критически важный сезон охоты: на дикого кабана нужно охотиться как можно больше

Согласно совместному заявлению двух учреждений, чем меньше количество диких кабанов, тем меньше вероятность контакта между стадами и отдельными особями и распространения вируса, а это, в свою очередь, значительно снижает риск заражения поросят африканской чумой свиней.

Эстонское общество охотников и Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) уже в первые годы распространения чумы свиней подписали договор о сотрудничестве, в результате которого охотники обязались информировать ближайшее отделение PTA о убитых кабанах.

У убитого кабана также берутся пробы и тушу добытого кабана, давшего положительный лабораторный ответ на вирурс, утилизируют. Предписанные требования безопасности строго соблюдаются.

Существует очень эффективная мера по ограничению распространения вируса у диких кабанов: сокращение их численности. Поэтому в сезон охоты на кабанов следует как можно больше охотиться по всей Эстонии.

Профилактическая охота на животных значительно более целесообразна с точки зрения использования охотничьего ресурса, чем последующая борьба с вирусом уже на фермах.

Эстонское общество охотников также поместило на карты местоположения свиноводческих ферм с областями риска. При организации охоты важно учитывать расположение свиноводческих хозяйств и направлять охоту в зоны риска.