Три эстонских вуза открыли летнюю школу, посвященную беспилотной авиации

Цель летней школы, впервые проводимой совместно тремя вузами, состоит в том, чтобы создать синергию между гражданской и военной отраслями беспилотной авиации. Летняя школа организована в Эстонской авиационной академии и на центральном полигоне Сил обороны Эстонии.

Первые три дня работы школы проходят в Эстонской авиационной академии, в четверг будет проведен день демонстрационных полетов на центральном полигоне Сил обороны, а в пятницу вновь в Эстонской авиационной академии состоится семинар, доступ на который будет открыт для всех заинтересованных лиц. Будут обсуждаться обнаружение беспилотных летательных аппаратов и их влияние, возможности и проблемы мобильной связи и связи 5G в контексте беспилотной авиации, а также безопасность систем связи и навигации.

«Летняя школа важна для авиационной академии, потому что она посвящена темам нашей основной деятельности, то есть беспилотной авиации и вопросам связи, мониторинга и навигации, которые играют ключевую роль как в военной, так и в гражданской сфере», - сказал Майкен Кулль, проректор по развитию Эстонской аваиационной академии.

Он добавил, что синергия, возникающая в результате сотрудничества, помогает заложить основу для решения совместных задач, и выразил надежду, что такая летняя школа положит начало многолетней академической традиции сотрудничества трех вузов.

По словам проректора по развитию Академии МВД Трийну Калдоя, важным направлением развития сейчас является интеграция удаленного мониторинга в услуги, оказываемые в области внутренней безопасности. «Использование новых технологий создает новые возможности как для предотвращения инцидентов, так и для реагирования на них. При расширении применения беспилотных летательных аппаратов важно усиление сотрудничества учреждений разных сфер и сотрудничества между государственным и частным секторами. Организация летней школы несет в себе идею расширения сотрудничества и уменьшения разрозненности», - добавила Калдоя.