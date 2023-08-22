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В Финляндии волна банкротств: так много фирм не разорялось с 1997 года

rus.postimees.ee
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Финский флаг.
Финский флаг. Фото: Margus Ansu

В Финляндии количество банкротств в июле выросло более чем на 50 процентов по сравнению с июлем прошлого года, пишет YLE.

За июль нынешнего года 224 компании прекратили свою деятельность из-за банкротства, что на 74 больше, чем за год до этого. По данным Ассоциации финских предпринимателей, такой волны банкротств в стране не было с 1997 года.

Согласно данным Статистического центра, наибольшее количество заявлений о банкротстве поступило от компаний, работающих в секторе строительства и сфере услуг.

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