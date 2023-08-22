Эксперт объясняет, насколько оправдан страх жилищного кредита

Получение жилищного кредита часто называют долговым рабством, которое привязывает заемщика к банку на десятилетия и из которого нет выхода. По словам Танеля Ребане, такое сравнение точно не оправданно, ведь при желании всегда можно отказаться от исполнения обязательства и продать недвижимость.

«Если человек сталкивается с трудностями или желает обменять одно имущество на другое, всегда можно произвести необходимые реорганизации, чтобы уменьшить бремя. Поэтому сравнивать кредит с долговым рабством, конечно, неуместно, тем более, что с его помощью вы покупаете себе жилье, что можно считать также инвестицией, - сказал он. - За последние пару лет цены на недвижимость значительно выросли, поэтому владелец недвижимости может получить значительную прибыль от продажи».

Не следует также забывать, что обслуживать кредит с годами становится все легче, так как работнику потенциально платят больше по мере увеличения трудового стажа и в условиях общего роста заработной платы.

«Если в самом начале жилищный кредит может составлять до 40% дохода, то через пять лет он может снизиться до 30%, а потом уже до 20%», – отметил эксперт.

Также ошибочно заблуждение, что ипотечный кредит обычно берется на всю жизнь – хотя в случае жилищного кредита его часто берут на 30 лет, то есть на максимальный срок, по мнению Ребане, существует много примеров, когда кредит возвращается досрочно.

«Жилищный кредит погашается в среднем за десять лет. Конечно, нельзя забывать, что 30 лет – это достаточно большой срок, и за это время может многое измениться. Например, многим удается погасить ипотечный кредит, просто изменив место жительства, за счет наследства или других источников, поэтому стоит инвестировать в покупку жилья как можно раньше», - считает специалист. Также нередко ипотечный кредит сначала берется в одиночку, но когда партнер найден, другие расходы могут быть разделены.