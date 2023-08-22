В Ласнамяэ завершается сезон парковых концертов

В четверг, 24 августа, в 18.00 в парке Тондилоо в Ласнамяэ состоится последний парковый концерт этого лета. Перед зрителями выступит трио «Романс».
«Всего состоялось 8 концертов, для участия в которых мы постарались подобрать исполнителей на любой вкус. Серию концертов завершит известное трио «Романс». Приглашаем всех жителей на концерт», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Бесплатный концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.
Репертуар трио «Романс» состоит из известных народных песен и русских романсов, которые хорошо зарекомендовали себя у слушателей. В прошлом году коллектив выступил на нескольких крупных мероприятиях в Ласнамяэ. В состав ансамбля входят Алла Китас, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина.