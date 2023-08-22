В Ласнамяэ завершается сезон парковых концертов

«Всего состоялось 8 концертов, для участия в которых мы постарались подобрать исполнителей на любой вкус. Серию концертов завершит известное трио «Романс». Приглашаем всех жителей на концерт», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.