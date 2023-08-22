«Я потеряла и деньги, и совесть». Как мошенники заставляют российских пенсионеров поджигать военкоматы

«Я потеряла и деньги, и совесть. И как теперь будут люди на меня смотреть?», - сокрушалась Второва в сюжете федерального канала.

Би-би-си не удалось связаться со Второвой - ее телефон отключен. Сарафанова сказала, что после инцидента с военкоматом со Второвой еще не общалась, но надеется увидеть ее лично 23 августа - в этот день в Волгограде возлагают цветы и венки в память о погибших в бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года. На мероприятии собираются и «Дети военного Сталинграда».

Сарафанова относится ко Второвой с сочувствием: «Я думаю, что она не виновата, просто случилась беда. Ну вы сами подумайте, 83 года. Как она могла сама такое натворить?»

Сарафанова вспоминает, что в конце прошлого года жертвой телефонных мошенников стала другая женщина из «Детей военного Сталинграда», тоже пожилая. Поджигать военкомат ее не заставляли - сказали, что заболела ее подруга, и та перевела звонившим порядка 200 тысяч рублей.

«Они же все старые люди, кому 90 лет, кому сколько. Сегодня у нас встреча была - три человека не пришли. Вчера еще разговаривали, а сегодня к двоим скорая приехала», - говорит Сарафанова.

«У нас есть полномочия, и мы за Россию»