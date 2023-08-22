Спасатели вынесли из горящего дома мужчину с ожогами

В 18:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Хурда в городе Отепя горит дом, из окон идет дым и в доме могут находиться два человека. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, первый этаж был охвачен огнем, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Спасатели в защитном снаряжении вошли в дом и в 18:50 вынесли наружу мужчину с ожоговыми ранами. Скорая помощь доставила его в больницу.

Огонь быстро дошел до чердака здания и охватил весь дом. Спасатели, проводившие поисковые работы, пока огонь не охватил весь дом, не нашли второго пострадавшего. Никого не нашли и при проводившихся позднее поисках.