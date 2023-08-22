Omniva открывает по всей Эстонии обновленные почтовые конторы

«Сфера оказания почтовых и посылочных услуг стремительно развивается. Несмотря на то, что посылочные автоматы пользуются все большей популярностью, все же остаются почтовые услуги, которые люди хотят получать в почтовом отделении. В обновленных почтовых конторах созданы современные условия для предоставления почтовых услуг нового поколения», - сообщила в пресс-релизе член правления Omniva Кристи Унть.

Во вторник, 22 августа, обновленное почтовое отделение в Силламяэ откроет свои двери на новом месте. Обновленные почтовые отделения также этой осенью будут открыты в Рапла, Нарве, Пярну, Виймси, Кохтла-Ярве, Маарду, Кярдла, Таллинне (в Ласнамяэ), Табасалу, Лаагри, Тарту и Йыгева. Кое-где реновированные конторы откроются на своем прежнем месте, а несколько почтовых отделений будут перемещены в новое и более удобное для клиентов место, чтобы услуга стала ближе к людям.

В обновленных почтовых отделениях больше внимани будет уделяться интересам сохранения окружающей среды. Будут предлагаться дружественные по отношению к природе упаковка и упаковочные решения. «Мы придумали экологически эффективный подход к упаковке, который позволяет нам оставлять уже использованную упаковку в конторе, чтобы следующие клиенты могли отправлять свои посылки снова в этой упаковке», - пояснила Унть.

В качестве одного из нововведений в обновленных почтовых отделениях Omniva появятся магазины подарков, где можно будет купить книги и различные сувениры. Также будут продаваться марки, открытки и другая почтовая продукция. В центре зала будет предлагаться услуга упаковки подарков. Кроме того, будут иметься сервисные стойки с открытым доступом, находящиеся за которыми сотрудники будут помогать клиентам оформить нужные почтовые услуги.