В скором времени начнется новый учебный год, но в Тартуском университете и Эстонском университете естественных наук в этом году наблюдается гораздо меньше иностранных студентов, чем в прошлом, и по сравнению с предыдущими годами существенно чувствуется отсутствие выбор специальностей и финансовой поддержки.
В этом году в вузах Эстонии сократится количество иностранных студентов
С осени в Тартуский университет поступит 500 новых иностранных студентов, что вместе с продолжающими здесь обучение студентами составляет около 1700 иностранцев. Сюда приехали учиться молодые люди из более чем ста стран, в основном из Украины.
Война и дорогая жизнь
Хотя 1700 иностранных студентов кажутся большим числом, руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма заявил, что количество заявлений из-за границы снижается уже третий год подряд.
Самая главная причина - российская агрессия в Украине, которая из-за расположения Эстонии может сделать учебу здесь небезопасной для многих. Количество иностранных студентов сокращается еще и за счет того, что учеба здесь становилась все дороже и дороже.
Начальник приемной комиссии пояснил, что университет сократил количество бесплатных учебных мест для иностранных студентов. Программа стипендий Dora+, финансируемая Европейским союзом и предназначенная для них, также закончилась, и больше нет возможности получить поддержку основанную на потребностях.
«Кроме того, приехать в Эстонию из третьих стран относительно сложно, потому что визу для въезда в Эстонию можно подать в двадцати посольствах, а для граждан многих стран это означает сначала поездку в страну, где есть эстонское посольство», - назвал Калдма последнюю причину.
Специальности с наибольшим количеством заявок из-за рубежа - это информатика, разработка программного обеспечения, аналитическая химия и международные отношения в магистерской программе Тартуского университета. В бакалавриате в этом году одинаково много заявок на учебную программу естествознания и бизнес-администрирования.
60 иностранных студентов начинут обучение в Эстонском университете естественных наук. Если добавить приглашенных студентов, которые проводят семестр или два в Тарту, общее количество иностранных студентов составит 125 человек.
По словам заведующей учебным отделом Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, больше всего молодых людей по-прежнему приезжает учиться в них из Финляндии, за ней следуют Нигерия и Пакистан.
Финнов не хватает
Однако интерес финнов к изучению ветеринарии здесь снизился. «Возможно, причина в том, что в этом году Финляндия открыла больше мест для обучения ветеринарной медицине и в своей стране, и это уменьшило количество людей, приезжающих учиться к нам», - пояснила она.
В этом году Эстонский университет естественных наук открыл прием на четыре англоязычных учебных программы: управление окружающей средой в условиях изменения климата, ландшафтная архитектура, планирование и анализ лесного хозяйства и ветеринария - в прошлом году их было пять. Интерес к специальностям был равным.
Хотя на одну специальность меньше, чем в прошлом году, Ярве подчеркнула, что количество заявок было таким же, как и в прошлом году: тогда поступила 161 заявка, в этом году - 163.
В Эстонском университете естественных наук учебный год для иностранных студентов начинается уже на следующей неделе.