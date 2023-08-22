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В этом году в вузах Эстонии сократится количество иностранных студентов

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В этом году 500 новых иностранных студентов начнут обучение в Тартуском университете.
В этом году 500 новых иностранных студентов начнут обучение в Тартуском университете. Фото: Pärnu Postimees

В скором времени начнется новый учебный год, но в Тартуском университете и Эстонском университете естественных наук в этом году наблюдается гораздо меньше иностранных студентов, чем в прошлом, и по сравнению с предыдущими годами существенно чувствуется отсутствие выбор специальностей и финансовой поддержки.

С осени в Тартуский университет поступит 500 новых иностранных студентов, что вместе с продолжающими здесь обучение студентами составляет около 1700 иностранцев. Сюда приехали учиться молодые люди из более чем ста стран, в основном из Украины.

Война и дорогая жизнь

Хотя 1700 иностранных студентов кажутся большим числом, руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма заявил, что количество заявлений из-за границы снижается уже третий год подряд.

Самая главная причина - российская агрессия в Украине, которая из-за расположения Эстонии может сделать учебу здесь небезопасной для многих. Количество иностранных студентов сокращается еще и за счет того, что учеба здесь становилась все дороже и дороже.

Начальник приемной комиссии пояснил, что университет сократил количество бесплатных учебных мест для иностранных студентов. Программа стипендий Dora+, финансируемая Европейским союзом и предназначенная для них, также закончилась, и больше нет возможности получить поддержку основанную на потребностях.

«Кроме того, приехать в Эстонию из третьих стран относительно сложно, потому что визу для въезда в Эстонию можно подать в двадцати посольствах, а для граждан многих стран это означает сначала поездку в страну, где есть эстонское посольство», - назвал Калдма последнюю причину.

Специальности с наибольшим количеством заявок из-за рубежа - это информатика, разработка программного обеспечения, аналитическая химия и международные отношения в магистерской программе Тартуского университета. В бакалавриате в этом году одинаково много заявок на учебную программу естествознания и бизнес-администрирования.

60 иностранных студентов начинут обучение в Эстонском университете естественных наук. Если добавить приглашенных студентов, которые проводят семестр или два в Тарту, общее количество иностранных студентов составит 125 человек.

По словам заведующей учебным отделом Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, больше всего молодых людей по-прежнему приезжает учиться в них из Финляндии, за ней следуют Нигерия и Пакистан.

Финнов не хватает

Однако интерес финнов к изучению ветеринарии здесь снизился. «Возможно, причина в том, что в этом году Финляндия открыла больше мест для обучения ветеринарной медицине и в своей стране, и это уменьшило количество людей, приезжающих учиться к нам», - пояснила она.

В этом году Эстонский университет естественных наук открыл прием на четыре англоязычных учебных программы: управление окружающей средой в условиях изменения климата, ландшафтная архитектура, планирование и анализ лесного хозяйства и ветеринария - в прошлом году их было пять. Интерес к специальностям был равным.

Хотя на одну специальность меньше, чем в прошлом году, Ярве подчеркнула, что количество заявок было таким же, как и в прошлом году: тогда поступила 161 заявка, в этом году - 163.

В Эстонском университете естественных наук учебный год для иностранных студентов начинается уже на следующей неделе.

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