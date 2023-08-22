В этом году в вузах Эстонии сократится количество иностранных студентов

60 иностранных студентов начинут обучение в Эстонском университете естественных наук. Если добавить приглашенных студентов, которые проводят семестр или два в Тарту, общее количество иностранных студентов составит 125 человек.

По словам заведующей учебным отделом Эстонского университета естественных наук Ины Ярве, больше всего молодых людей по-прежнему приезжает учиться в них из Финляндии, за ней следуют Нигерия и Пакистан.

Финнов не хватает

Однако интерес финнов к изучению ветеринарии здесь снизился. «Возможно, причина в том, что в этом году Финляндия открыла больше мест для обучения ветеринарной медицине и в своей стране, и это уменьшило количество людей, приезжающих учиться к нам», - пояснила она.

В этом году Эстонский университет естественных наук открыл прием на четыре англоязычных учебных программы: управление окружающей средой в условиях изменения климата, ландшафтная архитектура, планирование и анализ лесного хозяйства и ветеринария - в прошлом году их было пять. Интерес к специальностям был равным.

Хотя на одну специальность меньше, чем в прошлом году, Ярве подчеркнула, что количество заявок было таким же, как и в прошлом году: тогда поступила 161 заявка, в этом году - 163.