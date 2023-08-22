Фото ⟩ Заманчиво: по цене квартиры в Таллинне на юге Эстонии продается историческая мыза

Мыза Луутснику (немецкое название Lutznik) была отделена от усадьбы Рогози в 1816 году. С момента основания и до передачи в 1919 году поместье принадлежало дворянскому роду фон Глазенапп. Последней владелицей усадьбы была Кристине фон Глазенапп.

Мыза видела лучшие времена. Фото: KV.EE

Главное здание мызы строилось в два этапа. Небольшое одноэтажное оштукатуренное каменное здание, вероятно, было построено в начале XIX века, вскоре после основания усадьбы. В 1860-х годах к его правому торцу было пристроено большое двухэтажное здание из красного кирпича. В стиле пристройки историки обнаружили как элементы позднего классицизма, так и элементы неоренессанса. Здание сохранилось в более или менее первозданном виде.

Реконструкция мызы требует не только материальных вложений, но и любви к истории и архитектуре. Фото: KV.EE

На мызе было множество хозяйственных построек, но многие из них находятся в руинах или были перестроены.

Даже руины сохраняют былое очарование. Фото: KV.EE

На участке вплоть до главного здания мызы проложен и готов к использованию водопровод. Есть также подключение к электричеству. Десять лет назад был сделан проект реконструкции усадьбы, на основании которого можно оформить разрешение на строительство.