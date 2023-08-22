Обструкция в Рийгикогу: «Отечество» и центристы ответили на компромиссные предложения спикера

«Партия «Отечество» неоднократно демонстрировала волю и готовность найти решение ситуации. Наше четкое мнение заключается в том, что, поскольку возникшие разногласия и противостояния носят политический характер, для их разрешения необходимо заключить политическое соглашение между партиями, представленными в Рийгикогу. Для этого необходимо созвать круглый стол председателей партий, за которым можно будет обсудить все возможные компромиссы, в том числе отзыв представленных «Отечеством» проектов и запросов или их дальнейшее рассмотрение», - написала фракция «Отечества» в своем ответе.