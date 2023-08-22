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Обструкция в Рийгикогу: «Отечество» и центристы ответили на компромиссные предложения спикера

Лоора-Элизабет Ломп
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Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Фото: Eero Vabamägi

В начале августа спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Эстония 200») направил оппозиционным парламентским партиям повторное письмо, в котором описал компромиссы, которые позволят избежать тупика на осенней сессии Рийгикогу. Сегодня утром, в последний день, предусмотренный для ответа, Хуссар получил ответы от фракций «Отечества» и Центристской партии.

«Партия «Отечество» неоднократно демонстрировала волю и готовность найти решение ситуации. Наше четкое мнение заключается в том, что, поскольку возникшие разногласия и противостояния носят политический характер, для их разрешения необходимо заключить политическое соглашение между партиями, представленными в Рийгикогу. Для этого необходимо созвать круглый стол председателей партий, за которым можно будет обсудить все возможные компромиссы, в том числе отзыв представленных «Отечеством» проектов и запросов или их дальнейшее рассмотрение», - написала фракция «Отечества» в своем ответе.

От имени фракции центристов ее председатель Танель Кийк пояснил, что фракция Центристской партии уже во время весенней сессии представила компромиссные предложения по прекращению политической конфронтации и внесла существенные поправки в важнейшие законопроекты правительственной коалиции.

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