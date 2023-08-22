«Внезапно этот молодой человек повернулся ко мне, в уголках его рта появилась улыбка, и он показал мне свои гениталии», - вспоминает шокирующую сцену Кайри, прогуливающаяся с семьей возле морской крепости в Таллинне. Полиция якобы не была поставлена в известность об этом человеке.
ИЗВРАЩЕНЕЦ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ Молодой человек приставал к прохожим в Таллинне: «Внезапно он повернулся ко мне...»
В воскресенье в полдень Кайри и Микк, их полуторагодовалая дочь Мия и бабушка Сальме гуляли в Каларанна.
«У моря было так хорошо и спокойно, и мы наслаждались свободным днем. В жизни бы не подумала, что извращенцы не отдыхают по воскресеньям, - настаивает Кайри. По ее словам, она и ее семья шли в направлении Батарейной морской крепости из квартала Каларанна.
«Мы шли по этому прекрасно обустроенному морскому побережью в сторону морской крепости, оттуда через дверной проем к территории старой тюрьмы. Там я заметила молодого человека в синем пальто, - вспоминает Кайри, изначально не ожидавшая ничего плохого. - Я видела, что совершенно вежливо одетый человек мочился прямо возле дверного проема... Там большие кусты, неужели нельзя туда отойти в случае большой нужды! Мой муж отошел достаточно далеко и странно махал руками издалека, но я не понимала в тот момент его жестов».
«Внезапно этот молодой человек повернулся в мою сторону…»
«Я отвела взгляд, неужели правда надо мочиться рядом с дверным проемом, опираясь рукой на стену...Внезапно этот молодой человек повернулся в мою сторону, в уголках его рта появилась улыбка, и он показал мне свои гениталии. Меня это очень шокировало, потому что он был совсем не похож на эксгибициониста, а был похож на какого-то холеного каламайского хипстера, с очень вежливой стрижкой, пальто и туфлями», - до сих пор удивляется женщина.
Бабушка Сальме, шедшая позади Кайри, тоже видела эту сцену. Она также испугалась, что какой-то извращенец разгуливает посреди дня в месте для прогулок. «К счастью, ребенок такой маленький, что ничего не понял!», - сказала Кайри.
По словам семьи, они остановились на расстоянии, чтобы посмотреть, не отойдет ли молодой человек от дверного проема, но этого не произошло.
«У людей, которые шли за нами, были такие же испуганные лица. У всех сложилось впечатление, что он, должно быть, просто мочится. Я предполагаю, что он не осмеливается показывать гениталии мужчинам, и, когда они проходят, делает вид, что мочится», - говорит Кайри.
Полиция не была поставлена в известность
Пресс-секретарь полиции Анника Максимов прокомментировала редакции, что такого сообщения из морской крепости в полицию не поступало. Однако в субботу в полицию поступило сообщение из Кадриора, где якобы видели эксгибициониста. «19 августа около 16:00 сообщалось, что в парке Кадриору видели голого мужчину. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не нашли человека, соответствующего описанию», - заявила Максимов.
По словам мужа Кайри, ситуация была отвратительной. «Он не показал мне своего мужского достоинства, но проходить мимо него было неприятно, потому что он мочился прямо там… Я представляю, что если кто-то начнет его в чем-то обвинять, он скажет, что просто опорожнял мочевой пузырь и не причинил никакого вреда, в то же время его ухмылка и обращение к проходящим женщинам были мерзкими!», - сказал он.
Полиция просит сообщать о таких случаях: в общественных местах действуют общие правила поведения, в соответствии с которыми запрещается вести себя так, чтобы мешать или подвергать опасности окружающих. Кстати, быть голым также запрещено, если это мешает окружающим.
«Если кто-то чувствует, что его беспокоят, это может считаться нарушением общественного порядка. В этом случае стоит позвонить по номеру экстренной помощи 112, чтобы полиция могла отреагировать и пресечь беспорядки», - прокомментировала ранее представитель полиции Рагне Кейск.