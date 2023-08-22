ИЗВРАЩЕНЕЦ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ Молодой человек приставал к прохожим в Таллинне: «Внезапно он повернулся ко мне...»

Бабушка Сальме, шедшая позади Кайри, тоже видела эту сцену. Она также испугалась, что какой-то извращенец разгуливает посреди дня в месте для прогулок. «К счастью, ребенок такой маленький, что ничего не понял!», - сказала Кайри.

По словам семьи, они остановились на расстоянии, чтобы посмотреть, не отойдет ли молодой человек от дверного проема, но этого не произошло.

«У людей, которые шли за нами, были такие же испуганные лица. У всех сложилось впечатление, что он, должно быть, просто мочится. Я предполагаю, что он не осмеливается показывать гениталии мужчинам, и, когда они проходят, делает вид, что мочится», - говорит Кайри.

Полиция не была поставлена в известность

Пресс-секретарь полиции Анника Максимов прокомментировала редакции, что такого сообщения из морской крепости в полицию не поступало. Однако в субботу в полицию поступило сообщение из Кадриора, где якобы видели эксгибициониста. «19 августа около 16:00 сообщалось, что в парке Кадриору видели голого мужчину. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не нашли человека, соответствующего описанию», - заявила Максимов.

По словам мужа Кайри, ситуация была отвратительной. «Он не показал мне своего мужского достоинства, но проходить мимо него было неприятно, потому что он мочился прямо там… Я представляю, что если кто-то начнет его в чем-то обвинять, он скажет, что просто опорожнял мочевой пузырь и не причинил никакого вреда, в то же время его ухмылка и обращение к проходящим женщинам были мерзкими!», - сказал он.

Полиция просит сообщать о таких случаях: в общественных местах действуют общие правила поведения, в соответствии с которыми запрещается вести себя так, чтобы мешать или подвергать опасности окружающих. Кстати, быть голым также запрещено, если это мешает окружающим.