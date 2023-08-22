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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Новая угроза для украинской армии – усталость солдат

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Бойцы 93-й украинской бригады направляются на позиции в районе Бахмута. За полтора года эта бригада отбыла с фронта для ротации только один раз, на месяц.
Бойцы 93-й украинской бригады направляются на позиции в районе Бахмута. За полтора года эта бригада отбыла с фронта для ротации только один раз, на месяц. Фото: Jaanus Piirsalu

Украинские солдаты все чаще говорят об усталости на фронте. Многие из них воюют уже почти полтора года и уже не верят в скорое окончание войны.

Солдаты признавались больше в моральной, чем физической усталости. Postimees пообщался с украинскими солдатами на трех разных направлениях на более чем 800-километровом фронте, где идут активные боевые действия.

«Моральная усталость сильнее», – сказал 38-летний Юрий. Он служит механиком 152-мм подвижного орудия «Акация» 3-й танковой бригады Украины. «Тяжело без семьи. Это главное, – добавил он. Семья Юрия живет на Западной Украине. – Очень тяжело читать новости, когда орки обстреливают ракетами города, где живут наши семьи». Орки – так украинские военные называют солдат российской армии.

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