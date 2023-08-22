POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Новая угроза для украинской армии – усталость солдат

Бойцы 93-й украинской бригады направляются на позиции в районе Бахмута. За полтора года эта бригада отбыла с фронта для ротации только один раз, на месяц.

Украинские солдаты все чаще говорят об усталости на фронте. Многие из них воюют уже почти полтора года и уже не верят в скорое окончание войны.