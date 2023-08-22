POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Новая угроза для украинской армии – усталость солдат

Солдаты признавались больше в моральной, чем физической усталости. Postimees пообщался с украинскими солдатами на трех разных направлениях на более чем 800-километровом фронте, где идут активные боевые действия.
«Моральная усталость сильнее», – сказал 38-летний Юрий. Он служит механиком 152-мм подвижного орудия «Акация» 3-й танковой бригады Украины. «Тяжело без семьи. Это главное, – добавил он. Семья Юрия живет на Западной Украине. – Очень тяжело читать новости, когда орки обстреливают ракетами города, где живут наши семьи». Орки – так украинские военные называют солдат российской армии.