ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Евротурне Зеленского создает болезненный контраст для боящегося покинуть Россию Путина

Сегодня утром в Кривом Роге прозвучал сигнал воздушной тревоги и прогремел как минимум один взрыв, однако сообщения о произошедшем от граждан Украины в соцсетях пока не распространялись. Запорожье было атаковано иранскими беспилотниками, но, похоже, там все беспилотники были сбиты и на этот раз обошлось без серьезных потерь.

Пригожин всплыл в Африке

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин появился в СМИ на видео, снятом в Африке (по крайней мере, так это выглядит). Не уточняя, где именно он находится, он объявляет, что продолжит работу на континенте, чтобы наращивать славу России. Из его короткого сообщения можно сделать вывод, что он продолжит выполнять задачи, ранее возложенные на ЧВК «Вагнер». Пригожин также объявляет, что открыт набор новых солдат для миссии в Африке.

Я уже говорил, что для Пригожина наилучшим выходом из ситуации является переезд в Африку. Это не означает, что всем оставшимся боевикам ЧВК «Вагнер» будет разрешено перебазироваться в Африку из Беларуси. Минобороны России, конечно, старается рассредоточить этих боевиков по как можно большему количеству подразделений и максимально интегрировать их в российские вооруженные силы или другие силовые структуры, но какая-то часть из них попадет и в Африку.