Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Евротурне Зеленского создает болезненный контраст для боящегося покинуть Россию Путина

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Facebook Twitter
Comments
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Президент Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины
  • Путин не собирается встречаться в ближайшее время с Эрдоганом
  • ФСБ теряет авторитет внутри России

Создать с помощью ЧВК «Вагнер» серьезные угрозы для Украины или Запада не удалось, пишет эксперт по безопаности Райнер Сакс.

Вчера беспилотниками был нанесен удар по еще одному российскому военному аэродрому, на этот раз в Шайковке, что в Калужской области. Это относительно близкий к Украине аэродром, который постоянно использовался для нападений на Украину. Согласно официальному заявлению России, беспилотник был сбит, а его обломки повредили один списанный самолет. Позже украинская военная разведка сообщила, что повреждены были несколько единиц летной техники.

Военная разведка также недвусмысленно заявила, что вчерашние обстрелы были совершены ее людьми на территории России, и что сейчас эти люди вернулись на территорию Украины. Это явный выпад в сторону ФСБ. Какими бы ни были результаты этой атаки, ясно, что и этот аэродром теперь нужно охранять намного тщательнее, а использовать его для ударов по Украине будет сложнее.

Украинская военная разведка продолжила комментировать тему углубления конфликта между ФСБ и руководством армии и Минобороны РФ, затронутую вчера изданием Bloomberg. По данным украинской военной разведки, этот конфликт является послешоковой реакцией на восстание вагнеровцев, но сказать, какая сторона конфликта в итоге возьмет верх, невозможно. Качественно новой информации предложено не было, но видно, что даже в контексте последних атак на аэродромы можно сказать, что ФСБ больше не является в России неприкасаемой для критики службой.

Вчера стало известно, что Владимир Путин в ближайшее время не собирается встречаться с президентом Турции. Маловероятно, что российский президент покинет свою страну ради какого-то визита в ближайшие месяцы. Внутриполитическая ситуация тут даже важнее ордера на арест со стороны Международного уголовного суда. Оба же обстоятельства в совокупности представляют слишком большой риск для Путина в случае его выезда за пределы российской территории.

Зеленский, который постоянно совершает поездки, создает в этом плане болезненный для Путина контраст. Тот факт, что Путин не рискует покинуть российскую территорию, также ясно указывает на очень сильную и все углубляющуюся слабость России.

Турне Зеленского

Президент Украины продолжил свое зарубежное турне, посетив Грецию. Греция присоединилась к коалиции, обучающей украинских пилотов управлению истребителями F-16. В Афинах Зеленский также проводит встречи с лидерами стран, расположенных в западной части Балкан. В числе прочих состоится отдельная встреча с президентом Сербии. Это, конечно, не означает смены внешнеполитического курса Сербии, но дает Украине существенное преимущество.

Сербия ведь и раньше не одобряла полномасштабную агрессию России. Президент Сербии Александр Вучич также мотивирован на встречу с Зеленским принятым несколько дней назад решением властей Косово, согласно которому Косово присоединится к процессу предоставления Украине гарантий безопасности. Президент Сербии заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и ждет того же от Киева в отношении Сербии. Это уже указывает на то, какие сообщения мы услышим после встречи Зеленского и Вучича.

Два дрона над Москвой

Минобороны России сообщило, что сегодня утром над Москвой были сбиты два беспилотника. В социальных сетях появляется все больше фотографий поврежденных автомобилей и разбитых окон в домах. Движение в московских аэропортах в очередной раз было приостановлено. И вчера дроны носились над Москвой, и тогда тоже было закрыто воздушное сообщение. Граждане России больше не должны сомневаться в том, что российские власти не в состоянии эффективно предотвратить украинские атаки.

Сегодня утром в Кривом Роге прозвучал сигнал воздушной тревоги и прогремел как минимум один взрыв, однако сообщения о произошедшем от граждан Украины в соцсетях пока не распространялись. Запорожье было атаковано иранскими беспилотниками, но, похоже, там все беспилотники были сбиты и на этот раз обошлось без серьезных потерь.

Пригожин всплыл в Африке

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин появился в СМИ на видео, снятом в Африке (по крайней мере, так это выглядит). Не уточняя, где именно он находится, он объявляет, что продолжит работу на континенте, чтобы наращивать славу России. Из его короткого сообщения можно сделать вывод, что он продолжит выполнять задачи, ранее возложенные на ЧВК «Вагнер». Пригожин также объявляет, что открыт набор новых солдат для миссии в Африке.

Я уже говорил, что для Пригожина наилучшим выходом из ситуации является переезд в Африку. Это не означает, что всем оставшимся боевикам ЧВК «Вагнер» будет разрешено перебазироваться в Африку из Беларуси. Минобороны России, конечно, старается рассредоточить этих боевиков по как можно большему количеству подразделений и максимально интегрировать их в российские вооруженные силы или другие силовые структуры, но какая-то часть из них попадет и в Африку.

В ближайшие пару месяцев будет видно, сколько вагнеровцев останется в Беларуси. С их помощью пока не удалось создать серьезной угрозы Украине или Западу. Вчера в очень эмоциональном тоне власти США рекомендовали своим гражданам срочно покинуть территорию Беларуси, так как в ближайшее время будут закрыты пограничные переходы в Европу. Беларусь потеряла инициативу в проведении гибридной или информационной операции и сама оказалась под давлением.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх