ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Евротурне Зеленского создает болезненный контраст для боящегося покинуть Россию Путина

Вчера беспилотниками был нанесен удар по еще одному российскому военному аэродрому, на этот раз в Шайковке, что в Калужской области. Это относительно близкий к Украине аэродром, который постоянно использовался для нападений на Украину. Согласно официальному заявлению России, беспилотник был сбит, а его обломки повредили один списанный самолет. Позже украинская военная разведка сообщила, что повреждены были несколько единиц летной техники.
Военная разведка также недвусмысленно заявила, что вчерашние обстрелы были совершены ее людьми на территории России, и что сейчас эти люди вернулись на территорию Украины. Это явный выпад в сторону ФСБ. Какими бы ни были результаты этой атаки, ясно, что и этот аэродром теперь нужно охранять намного тщательнее, а использовать его для ударов по Украине будет сложнее.
Украинская военная разведка продолжила комментировать тему углубления конфликта между ФСБ и руководством армии и Минобороны РФ, затронутую вчера изданием Bloomberg. По данным украинской военной разведки, этот конфликт является послешоковой реакцией на восстание вагнеровцев, но сказать, какая сторона конфликта в итоге возьмет верх, невозможно. Качественно новой информации предложено не было, но видно, что даже в контексте последних атак на аэродромы можно сказать, что ФСБ больше не является в России неприкасаемой для критики службой.
Вчера стало известно, что Владимир Путин в ближайшее время не собирается встречаться с президентом Турции. Маловероятно, что российский президент покинет свою страну ради какого-то визита в ближайшие месяцы. Внутриполитическая ситуация тут даже важнее ордера на арест со стороны Международного уголовного суда. Оба же обстоятельства в совокупности представляют слишком большой риск для Путина в случае его выезда за пределы российской территории.