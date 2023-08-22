Центр лечения инсульта в Клиникуме ТУ получил высшее европейское признание

Для выдачи сертификата ESO альянс установил строгие и стандартизированные требования к центрам лечения инсульта.

«В процессе сертификации оценивается, насколько качественно выполняются соответствующие требования. Помимо прочего, важны качество лечения, участие в регистрах качества, организация повседневной работы, наличие квалифицированных опорных специалистов, местные инструкции по лечению и картографированные планы лечения, количество и квалификация персонала, последовательная система обучения и многое другое», - пояснила профессор Яаника Кырв, старший врач клиники неврологии и заведующая центром лечения инсульта.

Кырв добавила, что получение сертификата является не только важным признанием уровня оказания помощи именно при инсульте, но и свидетельством высокого уровня лечения во всей клинике. «Мы являемся первым учреждением здравоохранения в Эстонии, которое соответствует стандартам ESO, что, в свою очередь, доказывает, что лечение инсульта в Клиникуме Тартуского университета соответствует лучшим европейским стандартам», - сказала профессор-невролог Кырв.

Специализирующаяся на пациентах с инсультом медсестра Трийну Курвитс отметила, что оценка европейских экспертов охватывала еще и этапы до и после лечения инсульта, то есть профилактику и восстановительное лечение. «Награждение клиники сертификатом означает среди прочего, что помимо высокого уровня лечения острого инсульта больница имеет и очень хорошие возможности для реабилитации пациентов. Кроме того, существует система последующего наблюдения, направленная на поддержку людей, переживших инсульт, после их выписки из больницы. Например, прием медсестры, специализирующейся на инсульте, который клиника уже давно предлагает пациентам», - рассказала Трийну Курвитс.