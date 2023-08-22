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На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа претендуют 34 кандидата

rus.postimees.ee
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Обновленные Нарвская ратуша и Ратушная площадь.
Обновленные Нарвская ратуша и Ратушная площадь. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, на должность спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа претендуют 34 человека, а окончательный выбор из кандидатов будет сделан к октябрю, пишет ERR.

«Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - заявил Каллас в интервью ERR. –  В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее».

Каллас выразил надежду, что специальный представитель будет выбран к октябрю.

Каллас также сообщил, что специального представителя будет выбирать не комиссия по отбору топ-менеджеров при Государственной канцелярии, а Министерство регионального развития и сельского хозяйства, поскольку спецпредставитель не является топ-менеджером в классическом понимании канцлера или вице-канцлера, а является государственным служащим министерства.

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