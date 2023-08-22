На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа претендуют 34 кандидата

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, на должность спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа претендуют 34 человека, а окончательный выбор из кандидатов будет сделан к октябрю, пишет ERR.
«Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - заявил Каллас в интервью ERR. – В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее».
Каллас выразил надежду, что специальный представитель будет выбран к октябрю.
Каллас также сообщил, что специального представителя будет выбирать не комиссия по отбору топ-менеджеров при Государственной канцелярии, а Министерство регионального развития и сельского хозяйства, поскольку спецпредставитель не является топ-менеджером в классическом понимании канцлера или вице-канцлера, а является государственным служащим министерства.