На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа претендуют 34 кандидата

«Всего поступило 34 заявки, участие было достаточно активным, - заявил Каллас в интервью ERR. – В конце недели комиссия с ними ознакомится. Тогда мы решим, как будет проходить этот процесс, как будут организованы собеседования и так далее».

Каллас выразил надежду, что специальный представитель будет выбран к октябрю.