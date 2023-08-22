Полеты Неймара на гигантском частном самолете вызывают гнев защитников окружающей среды

Датская газета BT собрала комментарии у активистов-экологов, недовольных действиями Неймара и саудовского клуба. «Ух ты! Целый Boeing 747 для полета одного богатого человека. А мы, чтобы спасти планету, должны ездить на работу на велосипеде в снег и в дождь. Где, черт возьми, Грета Тунберг с ее яростью», - поделилось издание BT комментарием одного разгневанного человека.

Другой экоактивист подсчитал, что если какой-то взрослый человек начнет ездить только на велосипеде каждый день, то, начиная с сегодняшнего дня и до конца жизни, он, наверное, оставит только 0,0001% от экологического следа, вызываемого в результате одного частного авиарейса для Неймара. «Нам приходится использовать бумажную посуду, чтобы эти скоты могли отправить пустой Boeing 747 из Саудовской Аравии в Париж, чтобы забрать Неймара», - злился еще один человек, опрошенный BT.

Конечно, маловероятно, что Неймар был в самолете совершенно один. Вероятно, его сопровождал некий персонал, но, по некоторым данным, большой частный самолет вмещает сотню человек. Однако в качестве элемента медиакампании эта акция могла окупиться, поскольку Неймара в аэропорту Эр-Рияда встретило огромное количество болельщиков.

النجم العالمي البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي 🇸🇦



على متن القصر الطائر الى العاصمة الرياض



طائرة الأمير الوليد بن طلال الخاصة من طراز الجامبو #B747 #عن_الطيران pic.twitter.com/YaaMdol8J2 — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) August 18, 2023

Дебюта Неймара в рядах новой команды придется подождать как минимум до сентября, поскольку 31-летний футболист недавно получил травму. Несмотря на это, он смог присутствовать на торжественной церемонии по случаю его перехода в саудовскую команду, на которой присутствовало 60 000 человек. Конечно, вслед за чествованием Неймара состоялась и очередная футбольная игра с участием команды «Аль-Хиляль».

По данным СМИ, основная зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» составляет 80 миллионов евро за сезон. К этому добавляется бонусная система, по которой Неймар заработает еще по 80 000 евро за каждую победу. Каждый пост, продвигающий Саудовскую Аравию в соцсетях, принесет бразильцу дополнительный доход в полмиллиона евро.