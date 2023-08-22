Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полеты Неймара на гигантском частном самолете вызывают гнев защитников окружающей среды

Facebook Twitter
Comments
Неймар на борту частного самолета на пути из Франции в Саудовскую Аравию.
Неймар на борту частного самолета на пути из Франции в Саудовскую Аравию. Фото: AL HILAL MEDIA OFFICE/Reuters/Scanpix

Неделю назад знаменитый бразильский футболист Неймар присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль». Для того, чтобы Неймар, живший в Париже, отправился в Садовскую Аравию, местный принц Аль-Валид ибн Талал прислал за игроком во Францию гигантский самолет Boeng 747. Это поразило экоактивистов, которые считают безумием, что для полета одного человека требуется столько денег и приносятся такие жертвы в смысле воздействия на окружающую среду.

Датская газета BT собрала комментарии у активистов-экологов, недовольных действиями Неймара и саудовского клуба. «Ух ты! Целый Boeing 747 для полета одного богатого человека. А мы, чтобы спасти планету, должны ездить на работу на велосипеде в снег и в дождь. Где, черт возьми, Грета Тунберг с ее яростью», - поделилось издание BT комментарием одного разгневанного человека.

Другой экоактивист подсчитал, что если какой-то взрослый человек начнет ездить только на велосипеде каждый день, то, начиная с сегодняшнего дня и до конца жизни, он, наверное, оставит только 0,0001% от экологического следа, вызываемого в результате одного частного авиарейса для Неймара. «Нам приходится использовать бумажную посуду, чтобы эти скоты могли отправить пустой Boeing 747 из Саудовской Аравии в Париж, чтобы забрать Неймара», - злился еще один человек, опрошенный BT.

Конечно, маловероятно, что Неймар был в самолете совершенно один. Вероятно, его сопровождал некий персонал, но, по некоторым данным, большой частный самолет вмещает сотню человек. Однако в качестве элемента медиакампании эта акция могла окупиться, поскольку Неймара в аэропорту Эр-Рияда встретило огромное количество болельщиков.

Дебюта Неймара в рядах новой команды придется подождать как минимум до сентября, поскольку 31-летний футболист недавно получил травму. Несмотря на это, он смог присутствовать на торжественной церемонии по случаю его перехода в саудовскую команду, на которой присутствовало 60 000 человек. Конечно, вслед за чествованием Неймара состоялась и очередная футбольная игра с участием команды «Аль-Хиляль».

По данным СМИ, основная зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» составляет 80 миллионов евро за сезон. К этому добавляется бонусная система, по которой Неймар заработает еще по 80 000 евро за каждую победу. Каждый пост, продвигающий Саудовскую Аравию в соцсетях, принесет бразильцу дополнительный доход в полмиллиона евро.

Ходят слухи, что в распоряжение Неймара будет предоставлена коллекция роскошных автомобилей для использования в Саудовской Аравии, а специальный водитель будет готов круглосуточно возить бразильца туда, куда он захочет, пишет Ilta-Sanomat.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх