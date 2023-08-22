Юхан Партс о налоге на автомобили: я вообще не понимаю, зачем это нужно

«Я вообще не понимаю, зачем это нужно», - сказал Юхан Партс в интервью программе Reporter.

По мнению Партса, это нелепая инициатива, учитывая особенности Эстонии, и он считает, что подходящей альтернативой автомобильному налогу могло бы стать повышение акцизов на топливо. Партс был премьер-министром в 2003-2005 годах.

Налог на автомобили не поддерживает и Юри Ратас, который в настоящее время является председателем оппозиционной Центристской партии. «Правительство предпринимает неправильные шаги. Правительство не предпринимает шагов, которые могли бы поддержать эстонское общество, поддержать эстонский бизнес. Начиная с повышения НДС и заканчивая налогом на автомобили. Эти вещи сейчас не нужны обществу», - сказал Ратас в интервью Reporter.

Ратас занимал пост премьер-министра в 2016-2021 годах.

Ансип: акциз на топливо поможет снизить загрязнение воздуха

Андрус Ансип, придерживающийся схожего с Юханом Партсом мнения, также не является сторонником введения налога на автомобили. «В Эстонии относительно высокий акциз на топливо», - сказал Ансип в интервью «Актуальной камере». По мнению Ансипа, акциз на топливо – подходящая мера, которая помогает снизить загрязнение воздуха, и поэтому налог на автомобили не нужен. Ансип был премьер-министром в течение девяти лет, с 2005 по 2014 год.

Экс-премьер Таави Рыйвас не занял жесткой позиции по поводу налога на автомобили, но отметил, что, по его мнению, в Эстонии в настоящее время есть более важные проблемы.

«Все эти всевозможные налоги на автомобили и прочие вещи, которые, сегодня в новостях, но как вчера (20 августа - ред.) пела на президентском приеме группа Singer Vinger, завтра все станет макулатурой. Что действительно важно, так это то, что наша безопасность гарантирована», - сказал Рыйвас «Актуальной камере».