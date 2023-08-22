МАРТ РАУДСААР ⟩ С 1 сентября на улицах Таллинна вновь ожидается транспортный коллапс

Приближается школьная пора, и я не хочу думать о том, что станет с движением в Таллинне. Несколько дней назад мне нужно было проехать по центру города и в какой-то момент я расхохотался, ведь езда даже в спокойное время суток напоминает каскадерскую работу по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Все уже перекопано и, глядя на ход работ, нет оснований ожидать, что к 1 сентября движение будет налажено.

Я понимаю, что мне очень повезло, потому что я могу дойти пешком от станции Юлемисте до здания Postimees за каких-то пятнадцать минут. Центр города также находится в нескольких минутах ходьбы. Так что я могу передвигаться без стресса, и пробки меня совсем не беспокоят. Я лично сделал экологический выбор.

Но не у всех есть такая возможность. В сентябре люди должны начать возить детей в школу, на тренировки и в кружки по интересам, а с движением на машине, на мой взгляд, очень затруднено, если ты не живешь в Ласнамяэ.

Каким-то чудом канал Лаагна до сих пор открыт. Я почти уверен, что осенью мы увидим беспрецедентный хаос на дорогах в столице и, возможно, даже рост агрессии на дорогах. Ситуация осложняется тем, что некоторые трамвайные линии не работают, а автобусы не могут проехать через раскопанные места.