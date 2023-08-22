МАРТ РАУДСААР ⟩ С 1 сентября на улицах Таллинна вновь ожидается транспортный коллапс

1 сентября в Таллинне, вероятно, будут огромные пробки. У городских властей мог бы быть антикризисный план, главный редактор рубрики мнений Postimees Март Раудсаар, который также предлагает некоторые решения со своей стороны.
Приближается школьная пора, и я не хочу думать о том, что станет с движением в Таллинне. Несколько дней назад мне нужно было проехать по центру города и в какой-то момент я расхохотался, ведь езда даже в спокойное время суток напоминает каскадерскую работу по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Все уже перекопано и, глядя на ход работ, нет оснований ожидать, что к 1 сентября движение будет налажено.
Я понимаю, что мне очень повезло, потому что я могу дойти пешком от станции Юлемисте до здания Postimees за каких-то пятнадцать минут. Центр города также находится в нескольких минутах ходьбы. Так что я могу передвигаться без стресса, и пробки меня совсем не беспокоят. Я лично сделал экологический выбор.
Но не у всех есть такая возможность. В сентябре люди должны начать возить детей в школу, на тренировки и в кружки по интересам, а с движением на машине, на мой взгляд, очень затруднено, если ты не живешь в Ласнамяэ.
Каким-то чудом канал Лаагна до сих пор открыт. Я почти уверен, что осенью мы увидим беспрецедентный хаос на дорогах в столице и, возможно, даже рост агрессии на дорогах. Ситуация осложняется тем, что некоторые трамвайные линии не работают, а автобусы не могут проехать через раскопанные места.
Кажется, что люди ко всему привыкают, но я думаю, что было бы лучше, если бы у городского правительства уже сейчас был какой-то антикризисный план. И я не пришел сюда только жаловаться, я собираюсь предложить некоторые решения.
Учебная работа в школах должна начинаться в разное время. Кто-то начинает в восемь, кто-то в девять, кто-то в десять. Можно было бы подумать над тем, чтобы проводиться первые уроки дистанционно. Школы также могли бы заканчивать свою работу в разное время.
Во-вторых, город должен временно организовать бесплатные парковочные места вокруг зоны раскопок в центре города, где люди могут оставить свои автомобили и пойти пешком или поехать на самокате. Это будет означать сотрудничество с Европарком.
В-третьих, следует сделать некоторые улицы и маршруты доступными только для общественного транспорта и автомобилей с тремя и более человек внутри. Это означало бы, что соседи и друзья, чьи дети ходят в одну школу, могли бы сотрудничать.
Я понимаю, что все усилия направлены на то, чтобы в будущем стало лучше. Вероятно, так и есть. Но в настоящее время ситуация действительно очень сложная, и никто не представляет себе, насколько хуже может стать.
На данный момент вопрос, почему и как мы попали в эту ситуацию, уже не имеет значения. Но почему строительные работы не ведутся круглосуточно? Конечно, это дороже, и город хотел бы сэкономить, но эта экономия достигается за счет времени горожан, и стоимость в виде потраченных нервов тоже имеет свою цену, которая проявится спустя годы.