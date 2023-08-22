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ВИДЕО ⟩ В Пельгулинне разгуливал лесной хищник

Трийн Пальмипуу
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Шакал на Кольде пуйестеэ в Таллинне.
Шакал на Кольде пуйестеэ в Таллинне. Фото: Video kuvatõmmis

Во вторник рано утром в Таллинне было замечено хищное животное, которое брело по обочине дороги рядом с лесным массивом.

Таллиннка Мерле запостила в одной группе в соцсети, объединяющей жителей Пельгулинна, коротенький видеоклип, и призвала жителей района идентифицировать вид животного. Так и выяснилось, что из леса у Штромки рядом с Кольде пуйэстеэ на открытое пространство вышел шакал.

В Эстонии шакалы впервые были замечены в 2013 году. С тех пор популяция неуклонно увеличивалась, ширились и территории их обитания, особенно на западном побережье.

В последние годы шакалы заселили и острова Эстонии. Они в больших количествах расселились как по северному побережью, так и на берегу Чудского озера. В Эстонии шакалы в основном населяют прибрежные луга, кустарниковые и тростниковые заросли, предпочитая ландшафты, где редко встречаются волки.

Недавно в Каламая была замечена рысь. Молодую особь видели в нескольких местах в районе квартала Теллискиви, но позднее сообщений о ее появлении больше не поступало.

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