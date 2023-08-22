ВИДЕО ⟩ В Пельгулинне разгуливал лесной хищник

Во вторник рано утром в Таллинне было замечено хищное животное, которое брело по обочине дороги рядом с лесным массивом.
Таллиннка Мерле запостила в одной группе в соцсети, объединяющей жителей Пельгулинна, коротенький видеоклип, и призвала жителей района идентифицировать вид животного. Так и выяснилось, что из леса у Штромки рядом с Кольде пуйэстеэ на открытое пространство вышел шакал.
В Эстонии шакалы впервые были замечены в 2013 году. С тех пор популяция неуклонно увеличивалась, ширились и территории их обитания, особенно на западном побережье.
В последние годы шакалы заселили и острова Эстонии. Они в больших количествах расселились как по северному побережью, так и на берегу Чудского озера. В Эстонии шакалы в основном населяют прибрежные луга, кустарниковые и тростниковые заросли, предпочитая ландшафты, где редко встречаются волки.
Недавно в Каламая была замечена рысь. Молодую особь видели в нескольких местах в районе квартала Теллискиви, но позднее сообщений о ее появлении больше не поступало.