ВИДЕО ⟩ В Пельгулинне разгуливал лесной хищник

Таллиннка Мерле запостила в одной группе в соцсети, объединяющей жителей Пельгулинна, коротенький видеоклип, и призвала жителей района идентифицировать вид животного. Так и выяснилось, что из леса у Штромки рядом с Кольде пуйэстеэ на открытое пространство вышел шакал.

В Эстонии шакалы впервые были замечены в 2013 году. С тех пор популяция неуклонно увеличивалась, ширились и территории их обитания, особенно на западном побережье.

В последние годы шакалы заселили и острова Эстонии. Они в больших количествах расселились как по северному побережью, так и на берегу Чудского озера. В Эстонии шакалы в основном населяют прибрежные луга, кустарниковые и тростниковые заросли, предпочитая ландшафты, где редко встречаются волки.