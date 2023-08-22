От банкротства к чистой прибыли: новый владелец подарил торговому центру Т1 вторую жизнь

Сфера деятельности Lintgen – развитие центра T1, расположенного в Таллинне, и сдача в аренду расположенных в нем помещений. Центр был приобретен зарегистрированным в Люксембурге акционером Lintgen Adjacent Partners S.C.Sp у обанкротившегося AS Tallinna Moekombinaat в результате аукциона за 55 миллионов евро и передан OÜ Lintgen в качестве неденежного вклада.

Арендаторами центра являются супермаркет Selver, кинотеатр Cinamon IMAX, развлекательный центр Super Skypark с колесом обозрения, несколько кафе, ресторанов, спортивных клубов, офисные помещения и магазины. Т1 фокусирует свою деятельность на аутлет-концепции на первом и втором этажах, в конце 2022 года в центре были открыты аутлеты Rademar, Denim Dream и Sportland.

В 2022 году также начались ремонтные работы центра. Осенью достроили новый вход со стороны железной дороги и установили эскалатор для лучшего перемещения посетителей между первым и вторым этажами. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2023 года, а общий объем инвестиций составляет 16 миллионов евро.