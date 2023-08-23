Украинский и эстонский музыкант: «Червону калину» теперь целиком можно спеть по-эстонски – приглашаю на концерт!

Так что какие-то скандалы с пожертвованиями, о которых мы все читали, никак не могут заставить людей перестать быть людьми. Эти скандалы не помешают им помогать хотя бы какой-то маленькой суммой людям в Украине, чтобы те смогли выжить.

- Посол Украины в Эстонии Михаил Кононенко пригласил всех людей в Эстонии на завтрашний концерт. Наверное, площадь Вабадузе - само по себе просто самое подходящее место для проведения концерта такого формата, самый очевидный выбор, но не ошибусь ли, если предположу, что еще один дополнительный повод провести концерт «Украина благодарит» именно в этом месте - это то, что именно там состоялся исторический митинг в поддержку Украины 26 февраля 2022 года, на котором стало ясно, что намерение народа Эстонии поддерживать Украину несокрушимо?

- Да, ты прав, я скажу только, что ключевое слово тут «свобода». Площадь Свободы. Украинцы сейчас борются именно за свободу, и отдают за нее самое дорогое, что у них есть - свои жизни. Они защищают свои дома, своих любимых, своих детей. Ты только что вспомнил этот митинг, на котором собралось более 30 000 человек; это же не спродюсированная акция, такое может происходить только по воле самих людей. Это просто реальность.