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Украинский и эстонский музыкант: «Червону калину» теперь целиком можно спеть по-эстонски – приглашаю на концерт!

Передача Rus.Postimees
Павел Соболев
, журналист
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  • Поддержка Украины со стороны эстонцев никуда не пропадает
  • Проявления народного единения невозможно спродюсировать
  • День победы над Россией для нынешнего поколения украинцев станет самым важным праздником

Второй год подряд Украина будет отмечать День независимости в условиях полномасштабной войны. О том, какового восприятие этого праздника у украинцев, а также о том, как День независимости Украины будет праздноваться нынче в Эстонии, в передаче портала Rus.Postimees «На кухне» порассуждал музыкант, лидер группы «Свята Ватра» Руслан Трочинский. 

- В День независимости Украины на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт «Украина благодарит!», цель которого - выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, вместе отметить День независимости Украины и продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонцами и украинцами. Можно ли сказать, что это доверие и сейчас, спустя полтора года после начала войны, по-прежнему находится на самом высоком уровне, что по большей части люди в Эстонии не позволяют себе уставать от войны и от необходимости поддерживать Украину?

- Я могу сказать, что поддержка Украины со стороны Эстонии и эстонцев была заметна еще в 2004 году, когда я только сюда приехал. После событий 2013-2014 гг. эта поддержка еще усилилась, причем не только на уровне государственных и властных институтов, но и на уровне людей, которые постоянно спрашивали, как помочь.

И эта помощь только растет и растет. Не вижу ничего такого, про что можно было бы сказать, что люди, мол, привыкли к войне. К такому невозможно привыкнуть. Кто привыкает, в том уже остается мало человеческого.

Ведь с каждым днем эта война становится со стороны России только агрессивнее. Ракеты летят уже не только в военные объекты, но и в школы, драмтеатры, в жилые дома. Как можно привыкнуть к тому, что массово гибнут дети? По-моему, это невозможно.

Так что какие-то скандалы с пожертвованиями, о которых мы все читали, никак не могут заставить людей перестать быть людьми. Эти скандалы не помешают им помогать хотя бы какой-то маленькой суммой людям в Украине, чтобы те смогли выжить.

- Посол Украины в Эстонии Михаил Кононенко пригласил всех людей в Эстонии на завтрашний концерт. Наверное, площадь Вабадузе - само по себе просто самое подходящее место для проведения концерта такого формата, самый очевидный выбор, но не ошибусь ли, если предположу, что еще один дополнительный повод провести концерт «Украина благодарит» именно в этом месте - это то, что именно там состоялся исторический митинг в поддержку Украины 26 февраля 2022 года, на котором стало ясно, что намерение народа Эстонии поддерживать Украину несокрушимо?

- Да, ты прав, я скажу только, что ключевое слово тут «свобода». Площадь Свободы. Украинцы сейчас борются именно за свободу, и отдают за нее самое дорогое, что у них есть - свои жизни. Они защищают свои дома, своих любимых, своих детей. Ты только что вспомнил этот митинг, на котором собралось более 30 000 человек; это же не спродюсированная акция, такое может происходить только по воле самих людей. Это просто реальность.

Я призываю и завтра прийти на концерт всех людей, независимо от их национальности. Я жду, что произойдет настоящее объединение людей, объединение духа, будет достигнуто общее понимание, что мы все вместе празднуем День независимости Украины. Что это не просто пляски и песни, что это, в первую очередь, поддержка украинцев, которые сражаются за независимость. За свою свободу.

- Ты только что сказал, что народное единение невозможно спродюсировать. Завтрашний концерт завершится тем, что Эстонский национальный мужской хор и все участники концерта выйдут на сцену, чтобы вместе исполнить песню «Червона калина», ставшую гимном украинцев в борьбе за свободу. Обычно трудно прогнозировать моменты какого-то исключительного людского единения, такие вещи чаще всего происходят спонтанно, но, кажется, в случае исполнения этой песни завтра в Таллинне такое исключительное ощущение, наверное, гарантировано?

- Я надеюсь, что оно завтра появится. Я сделал все, чтобы этот концерт был организован правильно, чтобы выступили очень хорошие артисты, которые хотят донести своей мессидж, причем не только Эстонии, но и всему миру. Это особая песня, и действительно, когда украинцы под украинским флагом идут освобождать украинские территории, они ее поют.

Я пел эту песню в группе «Свята Ватра» уже с 2006 года, то есть с самого начала существования нашего коллектива. Особенно знаменитым стал один куплет, но мы будем завтра исполнять все куплеты. И, что очень важно, Лаури Ыунапуу из Metsatöll написал и эстонский текст. Очень хороший. Один куплет из его версии на эстонском языке мы завтра обязательно споем. Я думаю, что это будет идти от сердца к сердцу, и подпевать будут даже те люди, кто будет не на самом концерте, а кто будет смотреть концерт по телевизору.

- После того, как Украина одержит победу в войне над Российской Федерацией, дата этой победы станет Днем победы Украины, в который, как можно четко сказать, Украина среди прочего и защитит свою независимость. Все мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, но, увы, мы не можем даже приблизительно сказать, когда. Однако это обязательно случится; можем ли мы сейчас предполагать, что Украине еще только предстоит обрести тот праздник, который станет для нее самым главным даже не на десятилетия, а на столетия, даже не на века, а навек?

- Украина обязательно одержит победу над Российской Федерацией, и в самом лучшем случае даже разрушит эту федерацию, эту империю зла.

Конечно, те украинцы, которые уже привыкли праздновать 24 августа, так и будут праздновать этот день, потому что он напоминает им об их времени, о том, как они боролись за эту независимость. Но если мы будем сейчас говорить о людях, которые сегодня сражаются за свободу Украины, то для них наверняка будущий День победы станет самым значимым праздником.

И важно понимать, что с этой победой будет достигнута уже стопроцентная независимость Украины. Это обязательно произойдет.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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