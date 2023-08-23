В студии Postimees Руслан Трочинский: изменилось ли для украинцев значение праздника 24 августа после российского вторжения?

- В День независимости Украины на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт «Украина благодарит!», цель которого - выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, вместе отметить День независимости Украины и продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонцами и украинцами. Можно ли сказать, что это доверие и сейчас, спустя полтора года после начала войны, по-прежнему находится на самом высоком уровне, что по большей части люди в Эстонии не позволяют себе уставать от войны и от необходимости поддерживать Украину?

- В Эстонии и в Украине Дни независимости празднуют с интервалом ровно в полгода. Кроме того очевидного отличия, что в Эстонии праздник приходится на конец зимы, когда еще обычно довольно холодно, а в Украине - на конец лета, когда еще очень тепло, какие самые главные различия можно выделить в традициях празднования этих дат в Украине и в Эстонии, как на государственном, так и на семейном уровне?

- Впервые День независимости Украины праздновали 24 августа в 1992 году. Даже когда речь идет о самых важных событиях в истории государства, все равно новые праздники нуждаются в том, чтобы люди к ним привыкли, чтобы появилась настоящая традиция празднования, личные и общественные ритуалы. Когда этот праздник стал в Украине похожим на народный? Как менялось отношение к нему во время «оранжевой революции», после 2014 года, после начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года?