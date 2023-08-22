Фото ⟩ Спасать было нечего: автомобиль сгорел дотла

Rus.Postimees.ee112Фото ⟩ Спасать было нечего: автомобиль сгорел дотлаМарт Рауба, журналист22 августа 2023, 14:11Facebook TwitterComments Фото: ErakoguВ понедельник, 21 августа, в 14.50 спасателей вызвали в волость Виру-Нигула в деревню Малла, где полыхал автомобиль.Спасатели потушили пожар, далее заниматься инцидентом стала полиция.В машине не было людей, никто не пострадал.По словам пресс-секретаря полиции, у стражей порядка нет оснований подозревать поджог.В деревне Малла сгорел автомобиль. Фото: ErakoguВ деревне Малла сгорел автомобиль. Фото: ErakoguFacebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателиполицияавтомобильдеревня Pекомендуем