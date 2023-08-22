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Фото ⟩ Спасать было нечего: автомобиль сгорел дотла

Март Рауба
, журналист
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Фото: Erakogu

В понедельник, 21 августа, в 14.50 спасателей вызвали в волость Виру-Нигула в деревню Малла, где полыхал автомобиль.

Спасатели потушили пожар, далее заниматься инцидентом стала полиция.

В машине не было людей, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря полиции, у стражей порядка нет оснований подозревать поджог.

В деревне Малла сгорел автомобиль.
В деревне Малла сгорел автомобиль. Фото: Erakogu
В деревне Малла сгорел автомобиль. 
В деревне Малла сгорел автомобиль. Фото: Erakogu
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