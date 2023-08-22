Фото ⟩ Рядом с пляжем Пирита началось строительство зоны отдыха

В рамках проекта «Зеленый след» в Пирита началось строительство зоны отдыха, по которой можно будет пройти от остановки общественного транспорта непосредственно к самому популярному пляжу столицы. В ходе проекта участок по адресу Йыэсуу, 5 приобретет современный вид и тем самым обогатит городское пространство.
Новая зона отдыха является частью концепции Таллинна как Зеленой столицы, целью которой является сделать городское пространство более зеленым, функциональным и удобным для человека. В ходе работ по благоустройству парка будет построено несколько новых элементов, которые повысят функциональность и привлекательность территории.
Помимо обновленного пространственного решения, здесь будут построены крытая велопарковка, места для отдыха, увеличится площадь, занятая растительностью. Обновленная территория дает посетителям возможность приятно провести время, заняться спортом и побыть на природе.
«Репрезентативный участок Пирита уже давно ждет ремонтных работ, чтобы использовать пространство в сердце Пирита как место, где люди могут встречаться, отдыхать, наслаждаться речной красотой и историческим комплексом парусного спорта. Надеемся, что новый парк станет уютным местом для встреч жителей и гостей Пирита. Реконструкция парка является важным шагом в улучшении условий жизни жителей Таллинна», – сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.
Дизайнером проекта является Анника Валкна из Arhitekta OÜ, ландшафтный дизайн разработал ландшафтный архитектор Пеэп Моораст, строительные работы выполняет Mefab OÜ. Срок завершения проекта намечен на октябрь 2023 года.