Фото ⟩ Рядом с пляжем Пирита началось строительство зоны отдыха

​Новая зона отдыха является частью концепции Таллинна как Зеленой столицы, целью которой является сделать городское пространство более зеленым, функциональным и удобным для человека. В ходе работ по благоустройству парка будет построено несколько новых элементов, которые повысят функциональность и привлекательность территории.

Фото: Google Maps

Помимо обновленного пространственного решения, здесь будут построены крытая велопарковка, места для отдыха, увеличится площадь, занятая растительностью. Обновленная территория дает посетителям возможность приятно провести время, заняться спортом и побыть на природе.

Фото: Управа Пирита.

«Репрезентативный участок Пирита уже давно ждет ремонтных работ, чтобы использовать пространство в сердце Пирита как место, где люди могут встречаться, отдыхать, наслаждаться речной красотой и историческим комплексом парусного спорта. Надеемся, что новый парк станет уютным местом для встреч жителей и гостей Пирита. Реконструкция парка является важным шагом в улучшении условий жизни жителей Таллинна», – сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.

Фото: Управа Пирита.