Прелести иммунитета: эстонская полиция не выписывает штрафы иностранным дипломатам

В 2011 году Postimees писал, что на основании показаний камер наблюдения за превышениями скорости не выписываются штрафы дипломатам, допустившим такое нарушение. Однако тогда указывалось, что в среднем камеры контроля фиксируют превышение скорости машинами с синими (то есть, дипломатическими) номерами до двадцати раз в месяц. Представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Туули Аннама несколько лет назад заявила, что, по мнению ее ведомства, информация о нарушениях, передаваемая в посольства через МИД, является эффективной мерой и служит для привлечения внимания и предупреждения нарушений.