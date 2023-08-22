Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Прелести иммунитета: эстонская полиция не выписывает штрафы иностранным дипломатам

Кетлин Крузе
Facebook Twitter
Comments
Проживающие в Эстонии дипломаты не штрафуются за неправильную парковку.
Проживающие в Эстонии дипломаты не штрафуются за неправильную парковку. Фото: Kollaaž

«Если водители транспортных средств являются лицами с дипломатической неприкосновенностью, против них не будет возбуждено производство по делу о проступке», - говорят в Департаменте полиции и погранохраны, подтверждая, что проживающие в Эстонии дипломаты не штрафуются за неправильную парковку. При этом наши северные соседи, в отличие от нас, старательно выписывают штрафы, но, по данным финского издания, большая часть дипломатов их не оплачивает.

В 2011 году Postimees писал, что на основании показаний камер наблюдения за превышениями скорости не выписываются штрафы дипломатам, допустившим такое нарушение. Однако тогда указывалось, что в среднем камеры контроля фиксируют превышение скорости машинами с синими (то есть, дипломатическими) номерами до двадцати раз в месяц. Представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Туули Аннама несколько лет назад заявила, что, по мнению ее ведомства, информация о нарушениях, передаваемая в посольства через МИД, является эффективной мерой и служит для привлечения внимания и предупреждения нарушений.

Итак, в Эстонии не ведется производств по делу о проступке в отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. «В целом применяется тот принцип, что если водители являются лицами с дипломатической неприкосновенностью, в отношении них не будет возбуждено уголовное дело о проступке, если только об этом не попросит иностранное государство, — заявила пресс-секретарь PPA Кристи Райдла редакции Postimees несколько дней назад. - Но в случае выявления более серьезных нарушений мы направляем МИДу номер дипавтомобиля, место нарушения, время и, например, зафиксированную скорость».

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх