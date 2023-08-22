Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

С Euribor произошло то, чего многие не ожидали

BNS
Facebook Twitter
Comments
Повышение ставок. Иллюстративное фото
Повышение ставок. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Шестимесячный Euribor в понедельник по сравнению с пятницей упал на 0,003 процентных пункта до отметки 3,941 процента.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.

Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0%.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх