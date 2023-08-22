Министерству климата был выставлен солидный счет: оплачивать его отказались

Когда предпринимается попытка ввести в Эстонии новый закон, его зачитывают различным компаниям и ассоциациям, так сказать, с целью вовлечения. Последние могут комментировать разные части закона, а иногда чиновники учитывают предложения.

В этот раз это был обновленный проект Национального плана по энергетике и климату - обновленный документ объемом почти 200 страниц, которым правительство будет определять жизнь эстонского народа следующие десять лет.

Обществу развития среды обитания и населения также было предложено прокомментировать его. В конце своих наблюдений последний представил министерству счет: «Руководитель и эксперт Общества среды обитания и развития населения Эйнар Эйланд и руководитель и эксперт Центра компетенций Вахур Лухцалу потратили в общей сложности 40 часов на предварительный общий анализ материала. Согласно действующему в Эстонии законодательству за проведение экспертизы эксперту выплачивается почасовая оплата, которая составляет от 10 до 40 минимальных почасовых окладов, установленных на основании статьи 29 (5) “Закона о трудовом договоре”. С 1 января 2023 года минимальная почасовая оплата труда составляет 4,30 евро. Таким образом, за экспертную оценку уплачивается 40 х 4,30 евро минимальная часовая ставка х 40 часов = 6880 евро, плюс НДС 1376 евро. Итого 8 256 евро».