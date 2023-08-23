Истребители будут, но мало. Погибшие дети после удара по драмтеатру. Да, опять. Декриминализация порно на фоне продолжающихся убийств в извращенной форме. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Порнография с истребителями, извращенная любовь России к театрам и другие девиации. Обзор событий в Украине
После месяцев торга и переговором принято решение (наконец-то!) предоставить Украине истребители F-16. Странная сложилась ситуация: Запад поддерживает Украину в ее отражении российской агрессии и, вроде бы, даже сам заинтересован в пресечении имперских аппетитов Кремля. Однако, любое выделение Украине партии вооружений - будь то артиллерия, танки, ПВО или самолеты - всегда происходит с затягиванием и оглядкой: как бы не оказаться втянутым в прямую войну с Россией.
Но любопытно, а задумывается ли кто-нибудь, а хочет ли сам Путин непосредственной войны с НАТО? Готов ли он растянуть линию фронта еще на тысячи километров и противостоять всему военно-промышленному комплексу стран альянса?
Видимо, в европейских и американских столицах считают, что он готов. Но тогда возникает вопрос: если хочет и готов, то почему, после пересечения всех «красных линий», Кремль до сих пор ограничивается только провокациями и угрозами?
Кроме того, если есть желание и готовность Путина к войне с НАТО, то это само по себе является достаточным основанием для действий РФ и повод со стороны Запада ему не нужен. Так этио было с агрессией против Украины.
Если раньше новости о поставках новых вооружений вызывали у украинцев радость и воодушевление, то сейчас, скорее, - усталость и раздражение. Слишком дорого нам обходится нерешительность западных партнеров. Военные, воюющие сейчас под Купянском, рассказывают, что Россия имеет там тактические успехи именно из-за преобладания в авиации.
Авиацию называют и одной из главных причин слишком медленного наступления ВСУ на Юге. «Слишком медленное наступление» – читай: слишком большие потери, из-за чего наступление стопорится.
Поэтому новость о предоставлении Нидерландами и Данией, после разрешения из Вашингтона, 61 истребителя, сразу нивелировалась заявлением спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который сказал, что для преимущества в небе, Украине нужно не менее 128 западных истребителей.
«Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям: и по самолетам, и по наземным целям, и по тылам противника», - пояснил он.
Сейчас на учениях в Дании находится первая группа летчиков из Украины - семьдесят человек. Тем временем другие летчики поедут в Великобританию и обучение для них продлится до двух лет. Представьте, сколько людей будут убиты за год-два и получите представление об общественных настроениях в Украине без всякой социологии.
Один из популярных на Донбассе сайтов три недели назад спросил своих читателей, почему, по их мнению, Запад не дает Украине самолеты. В опросе приняли участие больше 1000 человек. 56% ответили, что «Запад боится поражения и развала России». А представьте, каково это – воевать, считая, что даже союзники не хотят твоей победы?
Убийство по-русски: зрелищность важнее эффективности
В отличие от времен Второй мировой, понятие «господство в небе» сегодня включает в себя не только авиацию. Нынешнюю войну называют «первой дроновой» и это справедливо, поскольку непосредственно на передовой именно количество БПЛА и технические возможности их блокирования определяют и уровень потерь сторон, и их морально-боевой дух.
Находиться под постоянной угрозой удара с неба – это то еще испытание для нервов. Именно поэтому и в России, и в Украине беспилотники стали главным военным трендом последнего времени. И именно поэтому производители и инженера БПЛА стали не менее важной целью для россиян, чем высокотехнологичные западные вооружения.
Иллюстрацией этой кровавой «охоты» стал ракетный удар РФ по центру Чернигова в православный праздник Преображения Господня, 19 августа. Люди как раз шли из церквей с освященными яблоками и медом. Дети и взрослые гуляли по центральной площади перед драмтеатром. В 11.30 прямо над площадью взорвался российский Искандер-М.
В прокуратуре, расследующей это преступление, считают, что ракета была запрограммирована на взрыв в воздухе, специально, чтоб убить как можно больше людей. Погибли 7 человек, среди погибших есть ребенок. Пострадавших - 156 и двенадцать из них – дети. Повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средства.
Российский ресурс «РИА Новости» заявил, что целью удара в Чернигове был «сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам». Среди семи погибших действительно есть один военнослужащий.
Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке. Мероприятие только началось, заиграл гимн, и вместе с ним завыли сирены. Участники, около 200 человек, спустились в укрытие. Но народ на улице к сиренам привык…
Как указывают организаторы, точное место проведения слета даже участники мероприятия узнали лишь за несколько часов до его начала. Помещение было предоставлено местными властями. Получается, утечка информации в РФ могла быть только из этих двух источников. Сейчас СБУ предстоит найти предателя.
В этой трагической, кровавой истории удивляет один момент: если бы ракета взорвалась не в воздухе, а попала непосредственно в театр, то участники слета БПЛА, скорее всего, повторили бы судьбу жителей Мариуполя, которые были погребены весной 2022-го после российского авиаудара под завалами своего драмтеатра.
Но Кремль, почему-то, предпочел зрелищность эффективности. Как будто «мальчики кровавые в глазах» по-прежнему являются одним из атрибутов российской власти.
Декриминализация порно
Казалось бы, тема порнографии – не самая важная для воюющей страны. Да и вообще, об этом не принято говорить. Но замалчивание чего-то не означает его отсутствия. Украинцы занимают пятнадцатое место по активности среди пользователей Pornhub.
Таким образом упомянуть в нашем обзоре законопроект «Об обеспечении свободы от вмешательства в частную жизнь человека», зарегистрированный в Верховной Раде на минувшей неделе, действительно стоит. Он призван декриминализировать порнографию, если она не касается детей, либо не является распространением порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено.
Наказание за упомянутые составы преступления предполагается даже ужесточить. А все что касается добровольного ввоза, производства и распространения порно, а также «организации мест разврата», под которые подпадают вэб-студии - с этим Уголовному кодексу предлагают попрощаться.
Правда, не факт, что законопроект будет принят. В предыдущие годы депутатский корпус украинского парламента неоднократно проявлял ханжество. Тем более, что по сообщениям СМИ, нынешний законопроект хоть и инициирован в большинстве депутатами президентской фракции, однако не поддержан Офисом президента.
Однако сам факт приведения законодательства в соответствии с логикой жизни вызывает ощущение развития страны, поэтому так же важен, как недавняя легализации в Украине медицинского канабиса. Чтоб понять о чем речь, приведу два конкретных примера.
Суд в Сумской области приговорил к двум годам условного наказания Евгения П. просто за то, что он загрузил собственные интимные фото и видео на специализированный сайт для секс-знакомств. Судебно-искусствоведческая экспертиза (!) изучила эти фото и видео и решила, что это порнография!
Другой суд, на Полтавщине, назвал виновной девушку, которая переслала два «интимных» фото своему парню. Она заплатила штраф в 34 тысячи гривень, также пережив перед этим «судебно-искусствоведческую экспертизу». Эти дикие случаи совсем свежие. Буквально этого года.
Украинское законодательство сегодня таково, что даже хранение и в телефоне своих личных «деликатных» фото и видео могут считаться уголовным преступлением. А если вы бросаете такой контент другу или подруге, то это уже статья за «распространение».
Правда, при этом, на сегодняшний день, в украинском законодательстве нет определения порнографии. Оно было в принятом еще под выборы Януковича в 2004 году законе «О защите общественной морали», но он утратил силу в марте этого года. Но открывать все новые уголовные дела и делать «контрольные закупки» у вэб-моделей, это правоохранителям не мешает.
Более того, известный ресурс OnlyFans, специализирующийся на вэб-порнографии, по данным депутата Ярослава Железняка, только за первое полугодие 2023 года перечислил в украинский бюджет почти миллион долларов. Получается, порнография в Украине вне закона, а вот налоги с нее – нормально? После легализации порно-бизнеса, Железняк ожидает еще больше налоговых поступлений от него.
Предполагается, что объем рынка только вэб-порно в Украине составляет около 16 мрд грн в год. Сейчас он существует в Украине в серой зоне, принося доходы, в основном, правоохранителям, которые с ним «борются», и серым «продюсерским центрам». Декриминализация выведет его на свет, а не декриминализация покажет, «кто есть ху» во власти.
Интересен и тот факт, что нелегальная порнография стала одним из источников финансирования ВСУ. Так, 8 марта 2022 года две девушки – пользователи Onlyfans основали движение «Теронліфанс», в рамках которого участницы обменивают свои интимные фото на пожертвования благотворительной организации, помогающей армии. На начало августа они собрали 31, 5 миллиона гривен.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.