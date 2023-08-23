Порнография с истребителями, извращенная любовь России к театрам и другие девиации. Обзор событий в Украине

После месяцев торга и переговором принято решение (наконец-то!) предоставить Украине истребители F-16. Странная сложилась ситуация: Запад поддерживает Украину в ее отражении российской агрессии и, вроде бы, даже сам заинтересован в пресечении имперских аппетитов Кремля. Однако, любое выделение Украине партии вооружений - будь то артиллерия, танки, ПВО или самолеты - всегда происходит с затягиванием и оглядкой: как бы не оказаться втянутым в прямую войну с Россией.

Но любопытно, а задумывается ли кто-нибудь, а хочет ли сам Путин непосредственной войны с НАТО? Готов ли он растянуть линию фронта еще на тысячи километров и противостоять всему военно-промышленному комплексу стран альянса?

Видимо, в европейских и американских столицах считают, что он готов. Но тогда возникает вопрос: если хочет и готов, то почему, после пересечения всех «красных линий», Кремль до сих пор ограничивается только провокациями и угрозами?

Кроме того, если есть желание и готовность Путина к войне с НАТО, то это само по себе является достаточным основанием для действий РФ и повод со стороны Запада ему не нужен. Так этио было с агрессией против Украины.