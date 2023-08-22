Литва поддерживает предложение наказывать санкциями нарушение ограничительных мер ЕС

Об этом она заявила во вторник после встречи с министром юстиции Эстонии Калле Лаанетом.

По сообщению Министерства юстиции, на встрече обсуждались вопросы правового сотрудничества и правовой помощи, а также возможности консолидации правовых действий стран Балтии в контексте военной агрессии против Украины, а также ограничений в отношении граждан агрессора.

Согласно сообщению, министры стран Балтии обсудили правовые механизмы и возможности использования замороженных активов России и ее субъектов для компенсации ущерба и восстановления Украины.

По словам Добровольской, чем быстрее страны Балтии и Европа в целом консолидируют свои объединенные усилия для реализации всех возможных форматов правосудия по ответственности агрессора, тем эффективнее будет восстановление справедливости.

Министры юстиции Литвы и Эстонии договорились усилить позицию стран Балтии на уровне сотрудничества с ЕС, поскольку ситуация в Украине оказывает большое влияние на формирование политики ЕС, особенно в области юстиции.

Литва также поддерживает проект директивы о возврате и конфискации активов, которая призвана установить четкие правила отслеживания и идентификации активов, способствуя трансграничному сотрудничеству.

Она также выразила надежду, что директива обеспечит единый уровень исполнения санкций на всей территории ЕС и будет препятствовать попыткам обойти или нарушить меры ЕС.