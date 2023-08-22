Вт, 22.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Четвертый эстонский спортсмен получил право выступить на Олимпиаде в Париже

Postimees Sport
Facebook Twitter
Comments
Пеэтер Олеск.
Пеэтер Олеск. Фото: Tairo Lutter

Эстонский спортсмен Пеэтер Олеск занял восьмое место на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Баку в стрельбе из скоростного пистолета. Тем самым он обеспечил себе право на участие в Олимпиаде в Париже. Олеск стал четвертым эстонским спортсменом, завоевавшим олимпийскую лицензию.

Ранее из эстонцев право участвовать в ОИ-2024 гарантировали себе пловчиха Энели Ефимова и легкоатлеты Карел Тильга (десятиборье) и Расмус Мяги (бег на 400 м с барьерами).

Энели Ефимова стала обладательицей олимпийской путевки еще в середине апреля, когда в Стокгольме она установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом (1.06,36). В конце апреля олимпийский норматив выполнил и Карел Тильга, набравший на соревнованиях в Италии сумму в 8482 очка.

Расмус Мяги завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате Эстонии в конце июля, когда на стадионе в Кадриорге показал результат 48,04. Завтра Мяги примет участие в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира в Будапеште.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх