Четвертый эстонский спортсмен получил право выступить на Олимпиаде в Париже

Ранее из эстонцев право участвовать в ОИ-2024 гарантировали себе пловчиха Энели Ефимова и легкоатлеты Карел Тильга (десятиборье) и Расмус Мяги (бег на 400 м с барьерами).

Энели Ефимова стала обладательицей олимпийской путевки еще в середине апреля, когда в Стокгольме она установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом (1.06,36). В конце апреля олимпийский норматив выполнил и Карел Тильга, набравший на соревнованиях в Италии сумму в 8482 очка.