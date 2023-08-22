Четвертый эстонский спортсмен получил право выступить на Олимпиаде в Париже

Эстонский спортсмен Пеэтер Олеск занял восьмое место на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Баку в стрельбе из скоростного пистолета. Тем самым он обеспечил себе право на участие в Олимпиаде в Париже. Олеск стал четвертым эстонским спортсменом, завоевавшим олимпийскую лицензию.
Ранее из эстонцев право участвовать в ОИ-2024 гарантировали себе пловчиха Энели Ефимова и легкоатлеты Карел Тильга (десятиборье) и Расмус Мяги (бег на 400 м с барьерами).
Энели Ефимова стала обладательицей олимпийской путевки еще в середине апреля, когда в Стокгольме она установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом (1.06,36). В конце апреля олимпийский норматив выполнил и Карел Тильга, набравший на соревнованиях в Италии сумму в 8482 очка.
Расмус Мяги завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате Эстонии в конце июля, когда на стадионе в Кадриорге показал результат 48,04. Завтра Мяги примет участие в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира в Будапеште.