Тезки Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» мог готовить себе «двойников»

До конца мая 2018 года Евгений Пригожин из печорской колонии был Русланом Юнусовым. Он родился в ярославской деревне Коточижовка, служил в СОБРе, а затем в угрозыске города Всеволожска рядом с Петербургом. В 2016 году уволился из полиции и работал охранником, а через два года получил паспорт на имя Пригожина, писала «Фонтанка».

В суде Юнусов-Пригожин объяснял, что «фамилию, имя, отчество сменил из-за рода своей деятельности», но конкретные цели не раскрывал.

Как Евгений Пригожин попал в колонию

3 июня 2018 года ставший Пригожиным Юнусов с группой людей в черных масках и униформе подкараулил в Петербурге человека, который был знаком с бизнесменом, занимавшимся операциями с криптовалютой. Пригожин крикнул: «Уголовный розыск ФСБ!», люди в черных масках и униформе затащили мужчину в микроавтобус с тонированными стеклами и заставили указать им адрес оператора криптовалюты.

За финансистом охотился вымогатель Петр Пирон, а Пригожин, по версии обвинения, оказывал ему «силовую поддержку». Сам Пригожин утверждал, что работал у Пирона охранником.

Пирон и Пригожин ворвались в квартиру по указанному адресу и представились сотрудниками ФСБ. Они угрожали, что задержат хозяина за якобы финансовые нарушения и подвергнут его в управлении ФСБ пыткам. Пригожин нанес бизнесмену несколько ударов, затем вывел из квартиры в тот же микроавтобус, где псевдооперативники прижали потерпевшего к полу автомобиля, продолжая угрожать.