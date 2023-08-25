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Фото ⟩ Опасно для детей: в магазинах Эстонии продается запрещенная в ЕС одежда?

София Солдатенко
, репортер
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Детский отдел в спортивном магазине. Фото иллюстративное.
Детский отдел в спортивном магазине. Фото иллюстративное. Фото: Meelis Meilbaum

При изготовлении одежды для детей в возрасте до 14 лет существуют конкретные требования безопасности. Недавно в системе RAPEX появилось предупреждение об обнаружении в продаже в Литве детских худи, которые не соответствует стандартам ЕС. Точно такие же вещи Rus.Postimees обнаружил в продаже и в Эстонии.

RAPEX (система быстрого оповещения об опасных непродовольственных товарах) была создана в 2004 году в качестве средства оперативного обмена информацией между государствами-членами ЕС и комиссией о выявленных потребительских товарах, которые серьезно угрожают здоровью и безопасности потребителей.

В августе в этой системе появилось уведомление из Литвы - в связи с риском удушения и получения травм из продажи необходимо изъять детские худи. Но точное такие же вещи можно до сих пор найти в продаже в Эстонии. 

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