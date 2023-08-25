Фото ⟩ Опасно для детей: в магазинах Эстонии продается запрещенная в ЕС одежда?

При изготовлении одежды для детей в возрасте до 14 лет существуют конкретные требования безопасности. Недавно в системе RAPEX появилось предупреждение об обнаружении в продаже в Литве детских худи, которые не соответствует стандартам ЕС. Точно такие же вещи Rus.Postimees обнаружил в продаже и в Эстонии.